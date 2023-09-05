بمشاركة عفاف راضي وميادة الحناوي ومحمد ثروت.. موعد ورابط حجز تذاكر حفل “ليلة من الزمن الجميل” على مسرح بنش مارك

كل عشاق الطرب الأصيل على موعد مع ليلة من الزمن الجميل، أعلن عنها حساب هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودي، سوف تجمع عفاف راضي وميادة الحناوي ومحمد ثروت على مسرح بنش مارك، في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

موعد حفل ميادة الحناوي وعفاف راضي

يستضيف مسرح بنش مارك في مدينة جدة حفل ليلة من الزمن الجميل يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وسوف ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز التذاكر من خلال الذهاب إلى موقع عيشها المتخصص في حجز تذاكر فعاليات جدة.

بعد الذهاب إلى الموقع قم بالنقر على شراء التذاكر.

بعد ذلك قم باختيار فئة التذكرة التي تريدها، وحدد مقعدك على خريطة المسرح بنفس لون الفئة.

وهنا سوف يظهر لك أعلى اليمين عدد التذاكر التي اخترتها وبالأسفل جملة “Buy tickets” قم بالنقر عليها.

وفي الخطوة التالية سوف تظهر لك بيانات التذاكر التي اخترتها، وهنا يجب عليك النقر على كلمة استمرار.

وأخيرا قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.