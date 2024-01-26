بقسط شهري 567 ريال.. شروط الحصول على تمويل 30500 ريال بدون تعقيدات

يتميز مصرف الراجحي بالمصداقية والالتزام في جميع خدماته وعروضه المقدمة، بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويحرص البنك على تقديم خدماته، بمختلف الفروع والمراكز التابعة، ويعتمد فيها جميعًا على الخدمات الذكية، بما يسهل على جميع المستفيدين، إمكانية الوصول لخدمات التمويل بكل يسر وبدون مشكلات تذكر، وفي حال كنت تبحث عن تمويل “للسيارة أو السكن أو الأعمال التجارية”، فإن مصرف الراجحي منح العديد من الحلول المالية الرائعة والمناسبة.

شروط الحصول على تمويل 30500 ريال بدون تعقيدات

ويقوم مصرف الراجحي بتقديم قائمة من الخدمات المصرفية والتمويلية، التي تتلاءم مع جميع الاحتياجات الفردية، وأكثر ما يميز عروض الراجحي هو السهولة والمرونة، خاصة في مسألة التعامل مع الأقساط ومعدلات الفائدة، ويسمح الراجحي لعملائه بالتقديم والحصول على التمويل، وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها، وتتضمن القائمة الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة بصورة دائمة

أن يقوم بتقديم ما يثبت قدرته على سداد أقساط التمويل.

أن يكون لديه سجل ائتماني جيد.

أن تنطبق عليه الشروط الإضافية المحددة وفق نوع التمويل الذي يرغب المستفيد في التقديم والحصول عليه.

للمزيد من التفاصيل، يمكنك التوجه لفرع البنك للحصول على المزيد من المعلومات.

ويتيح الراجحي للمستفيدين من خلال تمويله هذا، العديد من المزايا الرائعة، أبرزها إمكانية تلبية حاجة العملاء المختلفة، سواء بالنسبة للتمويل العقاري أو البطاقات الائتمانية أو تمويل السيارات أو التمويل الشخصي”، ويسمح بتسريع الإجراءات للحصول على التمويل في أقرب وقت.