“حفظ مقاطع سناب شات”، هل ترغب في الاحتفاظ بذكرياتك على سناب شات؟ في هذه المقالة على موقع نجوم مصرية، سنقدم لك خمس خطوات سهلة لحفظ مقاطع سناب شات بكفاءة، سنقدم أيضاً أهم النصائح لتحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة، تابع القراءة لتكتشف المزيد.

بـ 5 خطوات سهلة حفظ مقاطع سناب شات وأهم النصائح لحفظها بكفاءة

كيف تحفظ مقطع سناب؟

إذا كنت ترغب في حفظ الفيديوهات من سناب شات على جهاز الأندرويد الخاص بك، فإن التطبيقات المختلفة لتسجيل الشاشة توفر لك هذه القدرة، في هذا الدليل، سنستخدم تطبيق Screen Recorder كمثال، ولكن يمكنك تطبيق نفس الخطوات على أي تطبيق تسجيل شاشة آخر:

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تحميل تطبيق Screen Recorder أولاً، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق Screen Recorder من متجر جوجل بلاي، بمجرد تثبيت التطبيق، افتحه وستجد زر الكاميرا في أسفل الشاشة داخل دائرة زرقاء.

بدء تسجيل الشاشة بعد فتح التطبيق، اضغط على زر الكاميرا، ستظهر لك قائمة أفقية بها مجموعة من الأزرار، اضغط على الزر الأحمر الذي يحتوي على الكاميرا لبدء تسجيل الشاشة.

تسجيل الفيديو من سناب شات الآن، انتقل إلى تطبيق سناب شات وابحث عن القصة التي ترغب في حفظها، ثم قم بتشغيلها، انتظر حتى ينتهي عرض القصة بالكامل أو المقطع الذي ترغب في حفظه.

إيقاف تسجيل الشاشة بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، اسحب شريط الإشعارات واضغط على أيقونة المربع تحت كلمة Stop لإيقاف تسجيل الشاشة.

العثور على الفيديو المحفوظ أخيراً، اذهب إلى معرض الصور Gallery وستجد الفيديو المحفوظ على هاتفك.

نصائح وحيل لحفظ مقاطع سناب شات بكفاءة

سناب شات هو تطبيق رائع يتيح لك التقاط الصور والفيديوهات ومشاركتها مع أصدقائك، لكن، ماذا لو أردت حفظ هذه المقاطع لمشاهدتها لاحقًا؟ هنا بعض النصائح والحيل للقيام بذلك بكفاءة:

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