بعد صرف مبالغ الدفعة 73 اليوم.. مبلغ حساب المواطن لكل فرد وقنوات الاتصال والشكاوى

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبلغ حساب المواطن لكل فرد وشروط الاستحقاق، تزامنًا مع بدء صرف الدفعة 73 الخاصة بدعم المستفيدين عن شهر ديسمبر الجاري، حيث جرى إيداع المعاش حسابات المستفيدين مع الساعات الأولى من اليوم الجديد، شاملة الدعم الإضافي المقرر بأمر ملكي، من أجل تقديم الدعم للمستحقين من السعوديين للفئات الأكثر احتياجًا، وتم وضع عدد من الشروط الخاصة بالاستحقاق، وفتح باب التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط.

صرف الدفعة الجديدة 73

والبداية صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، حيث بدأ البرنامج في إيداع مبالغ الدعم الجديدة في حسابات المستفيدين، شاملة الدعم الإضافي، في الوقت الذي أتاح فيه البرنامج قنوات اتصال من أجل تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالصرف، وتوضيح أسباب تعليق الدفعات لبعض المستفيدين.

ونشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، تفاصيل الدفعة الـ 73 الجديدة، لافتًا إلى أنها تضمنت صرف 3.4 مليار ريال سعودي لأكثر من 10.8 مليون مستفيد في كافة أنحاء المملكة ممن يشملهم الصرف الشهري لشهر ديسمبر والمشمولين بنتائج الأهلية الأخيرة.

تفاصيل الدفعة الـ 73 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر. pic.twitter.com/vrLqIPFNEA — حساب المواطن (@citizenaccount) December 10, 2023

مبلغ حساب المواطن لكل فرد

أمر الملك سلمان أن يستمر الصرف للدعم الإضافي في حساب المواطن حتى ديسمبر 2023 ليكون مبلغ الدعم على ما يلي:

المستفيد الأساسي في حساب المواطن وهو رب الأسرة يحصل على 720 ريال.

التابع الذي يزيد عن 18 عام يحصل في حساب المواطن على مبلغ 360 ريال.

الفرد التابع الأقل من سن 18 عام يحصل على مبلغ 215 ريال.

يتم صرف الدعم شهريًا، ويكون في حساب المستفيد يوم 10 من الشهر الميلادي.

يتم تحديد مبلغ حساب المواطن تبعًا لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

شروط الاستحقاق الأساسية

هناك عدة شروط لابد من توافرها من أجل الاستحقاق لمبلغ الدعم المخصص في حساب المواطن، ومن هذه الشروط ما يلي:

المتقدم لابد أن يكون سعودي أو تكون الأسرة سعودية. يشترط الإقامة الكاملة والدائمة داخل السعودية، ولا يزيد السفر خارج البلاد عن 3 أشهر. ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة، ومطابقة لحالة الشخص المتقدم. ألا يكون الشخص مسجل في إحدى مراكز الرعاية والإيواء السعودية. لا يحق للشخص المسجون التقدم للحصول على الدعم، ولكن يحق لأسرته التقديم. لا يكون دخل الفرد أو الأسرة يزيد عن القيمة التي تمنع من صرف الدعم.

قنوات التواصل مع البرنامج

اهتمت الحكومة ببيان مبلغ حساب المواطن لكل فرد وشروط الاستحقاق، وأوضحت طريقة التعرف على الأهلية للحصول على الدعم في حساب المواطن، حيث يكون الاستعلام من خلال أبشر الإلكترونية، كما أتاحت عدد من قنوات الاتصال المختلفة من أجل التواصل مع المستفيدين والمواطنين، واستقبال الاتصالات والاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة، كما يلي: