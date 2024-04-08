بعد تحديد موعد عيد الفطر المبارك.. تعرف على موعد الصلاة بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى

أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخراً أنه لم يتم التمكن من رؤية هلال شهر شوال من أجل تحديد يوم عيد الفطر المبارك، حيث أكدت دار الإفتاء في بيانها أنه لم يتم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بالتالي فإن يوم غداً الثلاثاء سيكون اليوم المكمل لشهر رمضان المبارك وهو اليوم الثلاثون في الشهر المبارك، على أن يكون عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل الجاري.

هذا وقد بدأ الكثير من الناس في البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بعد أن تم تحديد اليوم، حيث شهدت الساعات الأخيرة الكثير من عمليات البحث من قبل المواطنين المصريين حول موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وقد تم الإعلان بالفعل أيضا عن موعد صلاة العيد في العديد من محافظات البلاد بما في ذلك محافظة القاهرة.

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات الأخرى

رسميا.. الأربعاء أول أيام #عيد_الفطر_المبارك 🌙 كل عام وأنتم بخير❤️ pic.twitter.com/u3wlo53Woz — Amr Ellissy (@amrellissy) April 8, 2024