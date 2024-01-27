بشرى للمستفيدين.. صدور نتائج “أهلية الضمان الاجتماعي المطور” دفعة فبراير 2024

تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة وسط حالة من التوتر والقلق المنشورات حول اقتراب صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية، والموقع الإلكتروني، وتابعها تأكيد صدور النتائج، كما تداول المستفيدون المنشورات حول طريقة الاستعلام عن الأهلية، وشروط الاستحقاق، والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2024

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وتقديم شكوى في حالة عدم القبول

تساءل العديد من المستفيدين حول طريقة معرفة الأهلية لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهناك 3 طرق للاستعلام وهي:

الدخول إلى رابط موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والتسجيل عبر النفاذ الوطني. عن طريق البطاقة الرقمية “HRSD”. أو عن طريق الاتصال على رقم 19911.

هذا وقد أفاد المستفيدين بوصول الرسائل النصية عند الاتصال برقم عناية المستفيدين المذكور، والتي تطلب من المواطن الدخول عبر الموقع الرسمي لمعرفة الأهلية، وتقديم اعتراض الشكوى المالية عبر المنصة الرسمية، ولمعرفة طريقة تقديم شكوى اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

اختيار برامج الدعم الخاصة بي من الصفحة الرئيسية.

النقر على خيار الأهلية، والاستحقاق.

يمكنك الآن استعراض تفاصيل عدم الأهلية.

تقديم الاعتراض مع المستندات المطلوبة لدعم هذا الاعتراض.

#الضمان_الاجتماعي_المطور في حال كنت غير مؤهل هذي الطريقه الصحيحة فضلوها

راح تحتاجونها بعدين ..!! pic.twitter.com/cfZF1oLTtm — منرفز (@0wi00) January 27, 2024

ولكن تذكر عزيزي المستفيد أن هناك 3 حالات لا تمكنك من تقديم طلب اعتراض أو شكوى وهي:

وجود شكوى، أو اعتراض سابق قدمه المستفيد في نفس الدورة المالية، وما زال تحت النظر. سبب الشكوى، أو الاعتراض سبق وقدمه المستفيد في نفس الدورة المالية. تجاوز المستفيد مدة الاعتراض، أو الشكوى المسموحة من الإعلان عن عدم استحقاقه.

شروط استحقاق أهلية الضمان الاجتماعي

في حال كنت تنوي عزيزي القارئ التقدم للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور، ينبغي مراجعة هذه الشروط وهي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، باستثناء أبناء الأرملة، أو المطلقة التي تزوجت من رجل غير سعودي.

الإقامة الدائمة في المملكة وتتحدد بألا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.

عدم امتلاك أي أصول مالية لها قيمة عالية قبل التقدم للطلب.

ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد دور الإيواء، أو الرعاية الخاصة بالمملكة.

التزام العائل بجميع المتطلبات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالعمل على تقديم الخدمات الصحية، والتعليمية إلى التابعين للعائل، والتزام العائل بكافة برامج التدريب، والتوظيف للأفراد المؤهلين للعمل في الأسرة.

ويمكنك عزيزي القارئ الاطلاع على أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان المطور من خلال المنشور المثبت على صفحة العناية بالمستفيدين الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور

ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVUI6 pic.twitter.com/BQieqgBuo2 — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 27, 2023

كما يمكنك الاطلاع على النسخة الثالثة من الإجابة عن الأسئلة الشائعة الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي تقدمه منصة الموارد البشرية والاجتماعية على موقعها الإلكتروني.