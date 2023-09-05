“بشرى سارة” من حساب المواطن .. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

برنامج حساب المواطن هو برنامج اجتماعي في المملكة العربية السعودية يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الدعم المالي لهم، وتم تحديد موعد إيداع الدفعة رقم 70 لشهر سبتمبر، حيث قال البرنامج عبر “خدمة المستفيدين” في منصة” إكس”: “يتم صرف دفعات “حساب المواطن” بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا صادف العاشر من الشهر عطلة نهاية الأسبوع، فيمكن أن يتم صرف الدعم يوم قبله أو بعده بيوم واحد، وبذلك فإن الدعم للدفعة 70 سيتم صرفه في يوم الأحد بتاريخ 10 سبتمبر.

موعد صرف دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن المصدر: البوابة السعودية

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو مبادرة اجتماعية نفذتها المملكة العربية السعودية بهدف تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة والمستفيدين منه، يعتبر البرنامج جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الإستقرار المالي لهم، يتميز البرنامج بالشفافية والكفاءة في توزيع الدعم، حيث يتم حساب الدعم بناءً على معايير محددة تشمل الدخل وحجم الأسرة، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مواجهة عطلة نهاية الأسبوع في هذا التاريخ، يتم تأجيل الصرف إلى اليوم العملي الذي يليه، كما يعد برنامج حساب المواطن إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشرائح الإجتماعية الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية.

يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الأحد بتاريخ ” 10 سبتمبر” ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 3, 2023

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يستهدف مجموعة واسعة من الفئات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. إليك قائمة بالفئات المستهدفة:

يشمل ذلك الأسر التي تضم مواطنين سعوديين.

يشمل الأفراد الذين ليسوا متزوجين.

الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

تشمل هذه الفئة النساء اللواتي فقدن زوجهن أو تم طلاقهن أو اللواتي يعتنين بتربية الأطفال.

زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

بالطبع، إليك خطوات التسجيل في حساب المواطن بشكل منسق: