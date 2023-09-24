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بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.. الوزارة تسدد فاتورة الكهرباء عن المستفيدين .. إليك الرابط وطريقة السداد هنا

عبد الرحمن رضا

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بالإفصاح عن بشرى سارة للمستفيدين من برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور.

- صورة 4 - بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.. الوزارة تسدد فاتورة الكهرباء عن المستفيدين .. إليك الرابط وطريقة السداد هنا

لوجو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية : جوجل

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ويتم السداد من قبل الوزارة للمديونية من خلال دعم شهري مقدم للمستفيدين، على أن يتم صرف هذا الدعم مع الراتب الأساسي الذي يحصل عليه المستفيد كل أول شهر.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من الدعم الاجتماعي

ويمكن للمستفيدين سداد فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت كالتالي :

  • أولاً الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية على شبكة الإنترنت.
  • ثم يتم تسجيل الدخول على الموقع.
  • ثم انقر على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.
  • بعد ذلك اضغط على دفع الفاتورة على حساب الضمان الاجتماعي المطور.
  • وبعدها سيتم سداد الفاتورة على حساب الضمان الاجتماعي المطور، وسوف يظهر لك أنه تم سداد المديونية الخاصة بك، حيث قد تكون فاتورة الكهرباء فاتورة كاملة أو جزء من الفاتورة حسب الاستهلاك للمستفيد والدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور.

- صورة 1 - بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.. الوزارة تسدد فاتورة الكهرباء عن المستفيدين .. إليك الرابط وطريقة السداد هنا - صورة 2 - بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.. الوزارة تسدد فاتورة الكهرباء عن المستفيدين .. إليك الرابط وطريقة السداد هنا - صورة 3 - بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.. الوزارة تسدد فاتورة الكهرباء عن المستفيدين .. إليك الرابط وطريقة السداد هنا

وبالتالي نكون نشرنا لكم كل ما يخص دفع فاتورة الكهرباء من الضمان الاجتماعي المطور، تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية لمعرفة كل ما هو جديد.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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