“برنامج سكني” يزف بشرى سارة بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

زف اليوم برنامج سكني بشرى سارة لكل كبار السن المستفيدين أو المتوقع استفاته في برامج وباقات التمويل العقاري، وقد جاء ذلك واضحا أثناء رد البرنامج على استفسار أحد المواطنات وهي تقول إن والدتها سيدة كبيرة في السن وأرملة، فهل يمكن أن تحصل على قرض مجانية مع العلم أنها من المستفيدين في نظام الضمان الإجتماعي؟ وقد رد عليها حساب عناية العملاء الرسمي لسكني على تويتر قائلا أنه يمكن التقديم على الأرض عبر البوابة الإلكترونية لسكني وفي حال أتضح أن الطلب متعلق بحالة مضمنة على قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا مستحقا لراتب الضمان الاجتماعي يتم تحويل الطلب بشكل تلقائي للإسكان التنموي وذلك لضمان البدء بالتواصل بين الجمعية والمستفيد.

ما هى برامج وباقات التمويل العقاري؟

زف برنامج سكني من خلال رده على أحد السائلات بشرى سارة لكبار السن بشان إمكانية أستلام أرض مجانية خصوصًا وإنها لسيدة كبيرة في السن وقد توفی زوجها ومستحقة لراتب الضمان الإجتماعي ليجيب البرنامج عليها بإمكانية التقديم بالفعل وإذا تطابقت البيانات مع وزارة الموارد تحول للإسكان التنموي لبدء التواصل

وعن برنامج سكني فهو برنامج مدعوم الأرباح يقوم بتقديمه صندوق الصندوق العقاري ويصل الدعم إلى نصف مليون ريال، وبعمل البرنامج على خدمة المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري سواء كان من البنوك أو الشركات التمويلية المشاركة.

وعن الصندوق العقاري فيقوم بتقديم دعم شهري ليغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح من 35% إلى %100، ويتم تحويل المبلغ للمستفيد مباشرةً بعد أن يتم سداد قسطه الشهري المطلوب من جهة التمويل المتعاقد معها.

وعن البرنامج فيتيح للمستفيدين من الدعم الصرف إما في شراء وحدة سكنية جاهزة أو تمويل البناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء أو تمويل برهن العقار أو حتى دعم التمويل القائم بالفعل.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لأي مستفيد من الدعم السكني بالمملكة الدخول على موقع وزارة الاسكان الرسمى والاستعلام عن نزول الرواتب بالخطوات التالية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة على موقع الوزارة مع التأكد من صحتها.

ثم اضغط على زر الإستعلام يظهر لك خيار الاستعلام عن الراتب قم بالنقر عليه.