«برنامج ساند» لإعانة العاطلين عن العمل بالمملكة تعرف على خطوات وشروط التقديم

بداية برنامج ساند هو أحد البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين بالمملكة، وذلك خلال توقفهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويتضمن هذا الدعم ماليا يكفي لتلبية احتياجات العامل وأسرته، بالإضافة إلى فرصة للبحث عن عمل آخر، لذا في مقالنا هذا سوف نستوفي خطوات وشروط التقديم.

خطوات وشروط التقدم لهذا البرنامج:-

بناءً على ما تم جمعه من معلومات عن البرنامج سوف نوضح لكم باختصار وإفادة خطوات وشروط التقديم وهي كالتالي:

أولاً: الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة لمدة لا تقل عن شهرين قبل التقديم. أن يكون سبب تعطيل العمل خارجاً عن إرادة مقدم الطلب. أن يكون المتقدم ملتزماً بالدورات التدريبية المطلوبة. ألا يتجاوز عمر المتقدم عن السن القانوني 60 عاماً. ألا يكون المتقدم يمارس عمله خلال فترة الالتحاق بالبرنامج. ألا يكون المتقدم متوقفا عن العمل لأكثر من 90 قبل التقديم. ألا يكون المتقدم قد ترك وظيفته السابقة طوعاً. وأخيراً ألا يكون لدى مقدم الطلب مكفول وافد أو أجنبي، وذلك باستثناء العمالة المنزلية.

ثانياً: الخطوات

1. قم بزيارة الصفحة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ستظهر لك هذه الصفحة:

2. قم بالنقر على الثلاثة خطوط أعلى الصفحة علي اليمن.

ستظهر لك هذه الصفحة:

3. قم بالضغط على تسجيل الدخول ستظهر لك صفحة اختر منها أعمال، ثم انقر دخول.

4. أدخل رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور ثم قم بالضغط على دخول.

5. من خلال القائمة التي سوف تظهر أمامك بعد الدخول، قم باختيار التأمين عبر الإنترنت، ثم قم بالنقر على طلب الاستحقاق مع نظام ساند.

6. سيطلب منك إدخال المعلومات الشخصية ورقم الحساب البنكي قم بإدخالها.

7. ثم قم بالضغط على كلمة “تحرير“، وبعد قم بتحميل المستندات اللازمة.

8. وفي النهاية اضغط على “تسجيل” لتقديم طلبك، حيث ستصلك رسالة تأكيد على هاتفك المحمول بعد التسجيل وذلك للتحقق من إتمام عملية التقديم.

ملحوظة هامة: إذا لم تكن مؤهلاً للتقديم، سوف تصلك رسالة توضح لك الأسباب التي تمنعك من التأهل.