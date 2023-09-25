برنامج ريف يطلق حملة “ريفك خَضر” لتحقيق ودعم التنشيط الزراعي

أطلق برنامج ريف للتنمية الريفية المستدامة، اليوم الاثنين، حملة “ريفك خَضر”، والهدف من هذه الحملة هى تحقيق التنشيط الزراعي للريف، وإبراز مكانة الريف في المملكة وأهميته الاقتصادية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنميتها وتطويرها، وتمكين المزارعين من تحقيق التنمية المستدامة.

ريف» يطلق حملة «ريفك خَضر» لتحقيق ودعم النهضة الزراعية المصدر.. عاجل

برنامج ريف

أوضح برنامج ريف أن الحملة التي تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتزامن مع تحقيق عدد من الإنجازات مثل تحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المدعومة، وضمان إمدادات غذائية مستقرة، فضلا عن تنويع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية المستهدفة، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من البرنامج وتكلفة الدعم المباشر المقدم لهم، مما ساهم في الاستقرار الاجتماعي للأسر الريفية.

الهدف حملة “ريفك خَضر”

أضاف برنامج ريف أن حملة “ريفك خَضر” تهدف إلى تسليط الضوء على حجم الدعم الحكومي الكبير المقدم لبرنامج ريف السعودية، والمساهمة في تحقيق التنشيط الريفي في المملكة وتحسين الصورة الذهنية، هذا بالإضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها المزارعون لتحقيق أهداف البرنامج، فضلاً عن عرض وإبراز أهم الإنجازات التي حققها البرنامج ضمن الأهداف المعلنة.

وحدد برنامج ريف مشاركة عدد من مكونات النظام البيئي والمائي والزراعي في الحملة، من أجل المساهمة في نجاحها وتحقيق أهدافها ودعم النمو والتنمية الريفية وتحسين كفاءة وإنتاجية مزارعيها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.