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برنامج رواد سار بفرص وظيفية ورواتب تبدأ من 11 ألف ريال

نورا جمعة هجرس

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج رواد سار الدفعة السادسة، وهو برنامج يهدف إلى تطوير كوادر وطنية شابة حديثة التخرج (رجال ونساء) وتأهيلهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع السكك الحديدية.

برنامج رواد سار بفرص وظيفية ورواتب تبدأ من 11 ألف ريال

صورة قطار المصدر موقع المواطن

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التخصصات المطلوبة

  • جميع التخصصات الإدارية.
  • جميع التخصصات الهندسية.

الشروط

  • الجنسية السعودية.
  • حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المذكورة.
  •  التخرج في الأعوام 2022 أو 2023.
  •  معدل لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادله.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
  •  اجتياز الاختبارات المطلوبة من قبل الشركة.
  •  تقديم درجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP أو TOFEL أو ILETS).

مدة البرنامج

البرنامج يستمر لمدة سنة (12 شهراً)، منها 6 أشهر من التدريب أثناء العمل في مختلف قطاعات الشركة و6 أشهر من التدريب أثناء العمل في القطاع المحدد بناءً على التخصص.

المزايا

  •  تدريب عملي في مجموعة متنوعة من قطاعات الشركة.
  •  برامج تدريبية وتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية.
  •  تأمين صحي للموظف وأسرته.
  •  راتب يبدأ من 11,000 ريال سعودي.

طريقة التقديم

يمكنك التقديم من خلال موقع سار ويستمر التقديم حتى الأحد 23 سبتمبر 2023.

استغل هذه الفرصة للمشاركة في برنامج تدريبي مميز يمكن أن يكون بداية مشرقة لمستقبل واعد في قطاع السكك الحديدية.

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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس...صحفية مصرية من الفيوم، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، اعمل في موقع نجوم مصرية، شغوفه جدا بالكتابة، واؤمن بان القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمه إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وارى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك احرص على قراءة الكثير، وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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