برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانويه العامه الكويت 2024 عبر بوابة الطلبة

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نشر نتيجة الصف الثاني عشر الترم الأول 2024، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الكويت من خلال الدخول إلى بوابة الطلبة أو المربع الإلكتروني التابعة لوزارة التربية، والذي يوفر درجات جميع المواد بالرقم المدني ورقم الجلوس.

نتيجة الثانويه العامه الكويت

نتيجة الثانويه العامه الكويت

وجهت وزارة التربية الكويتية التهنئة لطلاب الصف الثاني عشر بعد اعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ تم نشر نتائج الطلاب في جميع المحافظات الكويتية عبر بوابة الطلبة، إذ يمكن للطلاب بخطوات بسيطة استخراج درجات الامتحانات بعد انتهاء أعمال التصحيح، ويكون استخراج النتيجة من خلال اتباع التالي:

الضغط على رابط بوابة الطلبة.

أضف الرقم المدني للطالب أو الطالبة.

أضف رقم الجلوس.

اضغط على عرض النتيجة أو تحميل الشهادة.

سيتم عرض النتيجة على جوالك.

نتيجة الصف الثاني عشر الكويت

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر 2024 في أقسام الأدبي والعلمي والتعليم الديني من خلال موقع وزارة التربية الكويتية، أو عن طريق تطبيق سهل، حيث يمكنك تحميل التطبيق مجانا إلى هاتفك وبعد التسجيل فيه استعلم عن النتيجة من خلال خدمات وزارة التربية على التطبيق، وتكون آلية الاستعلام عن النتيجة كالتالي: