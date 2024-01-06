برسالة SMS.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لربح 100.000 دولار؟

تعد مسابقة الحلم من أشهر برامج المسابقات في العالم العربي، حيث نجح مصطفى الأغا في تقديم مسابقة جوائز عالمية يتابعها ملايين العرب، وذلك من أجل ربح فرصة الفوز بآلاف الدولارات والدخول سحب الجائزة الرئيسية والتي تصل قيمتها إلى مليوني دولار، إذ يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال جوالك في السعودية وجميع الدول العربية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم

أعلن مصطفى الأغا مقدم برنامج الحلم عن بداية السحب من أجل ربح جائزة 100 ألف دولار، إذ يمكنك الاشتراك في المسابقة الأشهر من خلال رقم التليفون فقط، حيث يتم توفير رقم جوال لكل الدول العربية كل ما عليك هو ارسال رساله بكلمة حلم، لكي تدخل سحب جوائز الحلم.

كيفية الاشتراك في الحلم؟

هناك عدة طرق من أجل الاشتراك في المسابقة وتكون من خلال التالي:

الاشتراك عن طريق خدمة التسجيل وذلك بإرسال كلمة “join” في رسالة هاتفية على رقم بلدك، وبعدها الإجابة على سؤال واحد على الأقل بشكل صحيح، وتكون الخدمة مجانية أول يوم فقط، وبعدها تبدأ في تلقي رسائل على حسابك.

الاشتراك من خلال رسائل SMS وذلك بإرسال رسالة نصية تضم كلمة حلم أو Dream واستقبال الأسئلة والإجابة عليها.

الاشتراك عبر تطبيق حلم وذلك بتحميل تطبيق حلم من جوجل بلاي وآب ستور والتسجيل في التطبيق والإجابة على الأسئلة كما يجب أن توافق على استقبال العروض الإعلانية.

رقم مسابقة الحلم

تتوافر أرقام الاشتراك في المسابقة بجميع الدول العربية للبالغين، ويمكنك الاشتراك عن طريق ارسال رسالة نصية من خلال الارقام التالية: