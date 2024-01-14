بدون اشتراك.. تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 2024 الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

أعلنت قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث تستضيف كوت ديفوار البطولة، فيما تمتلك قنوات beIN sport حق نقل البطولة على القنوات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن تقوم قنوات الجزائرية الرياضية بنقل مباريات البطولة مجانا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

تردد الجزائرية الرياضية

أعلنت قناة الجزائرية الرياضية أنها تمتلك حق نقل 17 مباراة في البطولة ومن بينها مباراة الافتتاح ومباراة نصف النهائي والنهائي، حيث يمكنك متابعة مباريات البطولة مجانا دون الحاجة للاشتراك في باقة بي إن سبورت، حيث تمتلك القناة بث على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية الدقة HD وذلك وفق بيانات التردد التالي:

البيانات القيمة القناة Programme National التردد 11680 القمر الصناعي نايل سات القطبية عمودي معدل الترميز 27500

موعد مباراة مصر وموزمبيق

يستعد المنتخب المصري لأولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد 14 يناير والتي تقام الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة أمام منتخب موزمبيق في افتتاح مباريات البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتقديم عرض متميز أمام موزمبيق ليؤكد أحقيته باللقب بعد خسارة نهائي النسخة الماضية.

طريقة ضبط التردد

تتميز قناة الجزائرية الرياضية الأولى عن قنوات بي إن سبورت بسرعة البث حيث تقوم بنقل الصورة أسرع من بي إن، بينما ستقوم القناة بنقل 17 مباراة، ويمكنك إضافة ترددها من خلال اتباع التالي:

اضغط على القائمة او menu بالريموت.

اختر إضافة تردد أو التركيب واضغط تحرير.

ضع التردد 11680 افقي 27500.

اختيار بحث كل القنوات ( مشفر + مجاني ).