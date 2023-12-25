بدء سريانه.. ماذا تعرف عن توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع؟

أعلنت الوزارة بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.

توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع-مصدر الصورة: واس

أبرز المهن

يتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن:

• مدير مبيعات

• مدير مبيعات تجزئة

• أخصائي مبيعات

• مدير مبيعات جملة

• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات

• مندوب مبيعات

ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن:

• مدير مشتريات

• مندوب مشتريات

• مدير عقود

• أخصائي مناقصات

• أخصائي مشتريات

كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن:

• مدير إدارة مشاريع

• أخصائي إدارة مشاريع

• مدير مشاريع

• اخصائي مكتب إدارة المشاريع

• مدير مشروع الاتصالات

• مدير مشروع لخدمات الأعمال

حزمة من المحفزات

أكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل:

• دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين

• دعم التدريب والتأهيل

• عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي

بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

دليل إرشادي

أصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

أهمية التوطين

تسهم قرارات توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها:

• توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في هذه المهن.

• رفع مستوى كفاءة القوى العاملة الوطنية.

• تعزيز دور السعوديين في العملية الاقتصادية.

توطين الوظائف

وتأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود الوزارة في توطين الوظائف في مختلف القطاعات، حيث تم توطين أكثر من 200 مهنة حتى الآن.