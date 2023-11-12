بث مباشر.. مشاهدة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد 2023/11/12 نهائي الدوري الأفريقي

يخوض نادي الوداد مباراة قوية اليوم الأحد 12 نوفمبر وذلك عندما يلاقي فريق صنداونز الجنوب أفريقيا والذي نجح في الفوز عليه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وذلك في نهائي الدوري الأفريقي، حيث شهدت البطولة مشاركة 8 فرق من أقوى فرق القارة، وكان الوداد قد نجح في إقصاء نادي الترجي من نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما أخرج صنداونز الأهلي بالفوز بهدف دون مقابل، فيما يمكنك أن تتابع البث المباشر لمباراة الوداد وصنداونز اليوم في نهائي الدوري الأفريقي على قنوات بي أن وأبو ظبي بجودة عالية.

صورة لاعبي الوداد المغربي قبل مباراة صنداونز

بث مباشر الوداد وصنداونز

يتم نقل المباراة في بث مباشر عبر عدد كبير من المنصات حيث توفر قناة أبو ظبي الرياضية البث المباشر للمباراة عبر القناة الخاصة بها على اليوتيوب بالإضافة إلى الصفحة الرسمية على منصة إكس، ويتم نقل المباراة عبر الإنترنت من خلال قناة بي أن سبورت والتي تنقل المباراة عبر اليوتيوب، فيما تقوم المغربية الرياضية بتوفير بث مباشر للمباراة المنتظرة اليوم، والتي ستنطلق الساعة 3.00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والساعة 4.00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2.00 بتوقيت الرباط.

Ad Sports:

beIN Sports:

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

كان الاتحاد الأفريقي قد أعطى حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي لعدد كبير من القنوات المجانية والمشفرة، حيث يمكنك أن تتابع المباراة من خلال قناة أبو ظبي الرياضية أو عن طريق قناة بي أن سبورت، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت، وقناة المغربية الرياضية، حيث يمكنك أن تتابع المباراة بأصوات المعلقين التالين:

القناة المقدم SSC HD محمد حسين AD SPORTS 1 عامر عبدالله AD SPORTS 1 حازم عبدالسلام Arrayadia SD/HD محمد العدالي ON Time Sports 2 HD حاتم بطيشة beIN Sports HD جواد بدة

ما هي تشكيلة الوداد لمباراة صنداونز؟

بعد خسارة البطولة الأفريقية النسخة الماضية يأمل الوداد أن يعوض جمهوره بإحراز لقب البطولة الأفريقية والتي تعد النسخة الأولى من البطولة هذا العام، إذ فاز الفريق في مباراة الذهاب بهدفين وسط حضور جماهيري كبير، فيما أعلن صنداونز عن حضور مجاني لجمهور في مباراة جنوب أفريقيا، ومن المنتظر ان يخوض فريق الوداد مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي: