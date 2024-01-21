بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب والجزائر كرة يد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، حيث تضم البطولة 16 منتخبا مقسمين على أربعة بطولات، فيما تنطلق مباراة الجزائر ضد المغرب مساء اليوم الأحد 21 يناير الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة الساعة 7 بتوقيت الجزائر والمغرب.

الجزائر والمغرب كرة يد بث مباشر

الجزائر والمغرب

نجح منتخب الجزائر في الفوز على ليبيا والجابون بالجولة الأولى والثانية، فيما حقق المنتخب المغربي الفوز هو الآخر، فيما يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، ويمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة الجزائر والمغرب عبر قنوات أون تايم سبورت من خلال البث التالي:

نظام بطولة أفريقيا لليد

تضم بطولة أفريقيا لكرة اليد 16 منتخب أفريقي من بينهم 5 منتخبات عربية من بينها مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس، فيما يتأهل الفائز باللقب إلى أولمبياد باريس 2024، ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى كأس العالم لليد، ويتم تقسيم البطولة إلى أربعة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور التالي.