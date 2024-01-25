بث مباشر.. مباراة مصر وتونس كرة اليد بكأس الأمم الأفريقية 2024

يواجه المنتخب المصري نظيره تونس في مباراة قوية بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى المنتخب المصري إلى الحفاظ على اللقب في مواجهة المنتخب التونسي الأكثر تتويجا في مباراة تشهد إقبال جماهيري يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

مصر وتونس كرة اليد بث مباشر

مصر وتونس بث مباشر

تنقل قنوات أون تايم سبورت البث المباشر لمباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، حيث يمكنك متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت والتي تمتلك حق نقل مباريات البطولة، إذ تنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتقام في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة ويمكنك متابعة البث التالي للمباراة:

نصف نهائي كأس إفريقيا

يواجه منتخب الجزائر مع الرأس الأخضر اليوم الساعة 8 مساءا، إذ صعد المنتخب التونسي على حساب غينيا بعد الفوز بنتيجة 37/24، فيما تفوق منتخب مصر على أنغولا بنتيجة 37/25، ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم السبت 27 يناير في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.