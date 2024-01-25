بث مباشر.. مباراة الجزائر وكاب فيردي كرة اليد Algeria VS Cabo Verde بكأس الأمم الأفريقية 2024

يواجه المنتخب الجزائري منتخب كاب فيردي في مباراة قوية بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، إذ يسعى المنتخب الجزائري لتخطي عقبة الرأس الأخضر والذي قدم مستوى متميز في البطولة ونجح بالوصول لنصف النهائي، فيما يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

الجزائر وكاب فيردي بث مباشر

الجزائر وكاب فيردي بث مباشر

تنقل قنوات أون تايم سبورت البث المباشر لمباراة الجزائر ضد كاب فيردي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، حيث يمكنك متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت والتي تمتلك حق نقل مباريات البطولة، وتنطلق المباراة الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 7.30 بتوقيت الجزائر وتقام في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة ويمكنك متابعة البث التالي للمباراة:

نصف نهائي كأس إفريقيا

يواجه منتخب الجزائر مع الرأس الأخضر اليوم في نصف نهائي البطولة في طريق تحديد الفائز باللقب، حيث يصعد الفائز بلقب البطولة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما نجح المنتخبان بتحقيق التأهل لكأس العالم، إذ يتم اختيار الخمس فرق الأوائل في البطولة للمشاركة بكأس العالم، وتقام بطولة كأس العالم في يناير 2025 بدول كرواتيا، النرويج، الدنمارك.

نهائي كأس إفريقيا كرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم السبت 27 يناير في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، حيث تجمع المباراة بين المنتخب المصري الذي فاز على تونس في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة الجزائر ضد كاب فيردي.