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بالموعد والأسعار.. رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 21 من دوري روشن 2024

محمد ثابت المصري

قام نادي اتحاد جدة السعودي بطرح تذاكر مباراته أمام نادي الوحدة ضمن منافسات الجولة ٢١ من دوري روشن للمحترفين، في هذا المقال، سنتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر وكل التفاصيل.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، ويستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب الفريقين وأسعار التذاكر

يحتل فريق اتحاد جدة السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد ٣٤ نقطة بعد خوضه ٢٠ مباراة، وبنفس عدد المباريات يحتل نادي الوحدة المركز التاسع، برصيد ٢٦ نقطة.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة من ١٥ ريال للفئة الموحدة، و٢٠٠ ريال سعودي للفئة الفضية، و٣٠٠ ريال للفئة الذهبية.

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طريقة حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة من خلال موقع الحجز الرسمي المخصص لنادي اتحاد جدة عبر الخطوات التالية:

  • أولاً، انقر على الرابط الذي تركناه لك في السطور السابقة.
  • وبعد الدخول إلى موقع نادي الاتحاد لحجز التذاكر، اضغط على “اشترِ التذاكر”.
  • وفي الخطوة التالية، سوف يتاح لك معرفة موعد المباراة وكل التفاصيل عنها، وكل ما عليك هو تسجيل الدخول في الموقع.

وبعد التسجيل، قم باختيار فئة التذاكر التي تناسبك، وقم بتفعيل الحجز من خلال كارت الدفع الإلكتروني الخاص بك.


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محمد ثابت المصري

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