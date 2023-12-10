بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 ومصير مباراة الاتحاد والفيصلي

يستعد نجوم الدوري السعودي لخوض منافسات دور ال 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي سوف تنطلق غداً الاثنين 11 ديسمبر، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز المواجهات بالمواعيد والملاعب.

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق المنافسات غداً الاثنين بمواجهة قوية بين الخليج وأبها في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

ويلتقي الهلال مع نظيره نادي التعاون في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويواجه فريق النصر السعودي نظيره نادي الشباب على ملعب الشباب بالرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتختتم المنافسات يوم الثلاثاء 19 ديسمبر بمواجهة الفيصلي مع اتحاد جدة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 5:45 مساءً.

ولكن إذا تأهل الاتحاد إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية؛ فسوف تقام المباراة يوم 4 فبراير عام 2024 الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية.