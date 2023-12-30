بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2024

تنطلق منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي عقب فترة التوقف الدولي للمنتخبات، وبحسب ما تم إعلانه من جانب موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن كل مباريات الأسبوع ال20 سوف تقام في يوم واحد. في هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد كل مباريات هذه الجولة.

مباريات الجولة 20 من دوري روشن

تنطلق منافسات الجولة 20 يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على النحو التالي:

فريق ضمك يواجه نادي الشباب على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي نفس التوقيت يلتقي نادي النصر مع نظيره نادي الفتح على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وفي نفس الموعد يواجه نادي الوحدة السعودي نظيره نادي الطائي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة.

كما يلتقي في الثامنة مساءً من نفس اليوم فريق الأخدود مع نظيره أهلي جدة على ملعب مدينه الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينه نجران.

وفي الثامنة مساءً أيضا يواجه نادي الحزم نظيره نادي الفيحاء على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.

دوري روشن الجولة 20

يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره نادي الرياض على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينه جدة في تمام الثامنة مساء الخميس 15 فبراير.

وفي نفس التوقيت يواجه الهلال السعودي نظيره نادي الرائد على ملعب مدينه الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينه الرياض.

وفي الثامنة مساء أيضاً يلتقي فريق أبها مع نظيره نادي التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينه أبها.

وتختتم منافسات الجولة 20 من دوري روشن بمواجهة قوية سوف تجمع نادي الخليج مع نظيره فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في تمام الثامنة مساءً.

ويرجى العلم أن كل مواعيد المباريات السابق ذكرها هي بتوقيت المملكة العربية السعودية.