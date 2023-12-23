بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024

تنطلق منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بمجموعة من المواجهات القوية، أبرزها: الهلال والفيحاء، والنصر والتعاون، والأهلي والخليج. في السطور التالية، نستعرض جدول كامل يضم كل مباريات الأسبوع التاسع عشر من عُمر الدوري السعودي.

مباريات الجولة 19 دوري روشن

تنطلق المنافسات يوم الخميس 26 ديسمبر على النحو التالي:

الرياض يواجه ضمك الساعة 6 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بمدينة الرياض.

الاتفاق يواجه الحزم: الساعة 6 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد، بمدينة الدمام.

مباريات يوم الجمعة 29 ديسمبر

فريق الرائد يواجه نادي أبها، الساعة 6 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة بريدة.

نادي الفيحاء يلتقي مع نظيره الهلال السعودي، الساعة 6 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بمدينة الرياض.

نادي أهلي جدة يواجه فريق الخليج، الساعة 9 مساءً، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.

مباريات دوري روشن يوم السبت 30 ديسمبر

فريق الفتح يواجه نادي الأخدود، الساعة 6 مساءً، على ملعب نادي الفتح، بمدينة الأحساء.

نادي الطائي يواجه الاتحاد، الساعة 6 مساءً، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمدينة حائل.

فريق التعاون يواجه نادي النصر، الساعة 9 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة بريدة.

وفي ختام الجولة 19 من دوري روشن يلتقي فريق الشباب مع نادي الوحدة، الساعة 9 مساءً، على ملعب نادي الشباب، بمدينة الرياض.

ويرجى العلم أن جميع مواعيد المباريات المذكورة أعلاه هي بتوقيت المملكة العربية السعودية.