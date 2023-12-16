بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024

تنطلق منافسات الدور الثاني من دوري روشن السعودي يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، ولأن الجميع يترقب استئناف المباريات، سنقدم لكم في السطور التالية جدول مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي بالمواعيد والملاعب.

مباريات الجولة 18 من دوري روشن

تبدأ المنافسات يوم الخميس 21 ديسمبر بالمواجهات التالية:

الخليج يواجه الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي نفس التوقيت يلتقي ضمك مع نظيره نادي الطائي على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.

وفي التاسعة مساء يلتقي الهلال السعودي مع نظيره نادي أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

مباريات دوري روشن يوم الجمعة

تستأنف المباريات يوم الجمعة 22 ديسمبر على النحو التالي:

فريق الأخدود يواجه نادي الشباب على أرض ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمدينة نجران في تمام السادسة مساءً.

والحزم يواجه الأهلي السعودي في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

وفي نفس التوقيت يلتقي النصر مع نظيره نادي الاتفاق على أرض ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

مباريات دوري روشن يوم السبت

تختتم مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي يوم السبت 23 ديسمبر بالمواجهات التالية:

فريق التعاون يستضيف نادي الفتح على ملعب التعاون بمدينة بريدة في تمام السادسة مساءً.

وفي التاسعة مساءً يلتقي الوحدة مع نظيره نادي الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتختتم المنافسات بلقاء الاتحاد ضد الرائد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في تمام التاسعة مساءً.

ويرجى العلم أن مواعيد المباريات السابق ذكرها بتوقيت المملكة العربية السعودية.