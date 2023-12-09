بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2023-2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وهي الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة. في السطور التالية سوف نتعرف على كل مواعيد وملاعب مباريات الجولة السابعة عشرة والتي تشهد مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر.

مباريات الأسبوع السابع عشر من دوري روشن السعودي

تنطلق منافسات الجولة 17 يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 بالمباريات التالية:

نادي الأخدود يواجه فريق الطائي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بمدينة نجران في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي نفس التوقيت يلتقي فريق أبها مع نظيره نادي الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وفي التاسعة مساء يلتقي فريق الفيحاء مع نظيره أهلي جدة السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.

مباريات دوري روشن يوم الجمعة 15 ديسمبر

تستأنف المباريات يوم الجمعة على النحو التالي:

فريق الرائد يواجه نادي ضمك في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة.

فريق الفتح يواجه نظيره نادي الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء.

ويلتقي نادي الهلال مع نظيره نادي الوحدة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات يوم السبت 16 ديسمبر 2023

تستأنف مباريات الجولة 17 من دوري روشن يوم السبت بالمواجهات التالية:

فريق الرياض يواجه نظيره نادي الخليج في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.

وفي التاسعة مساء يلتقي فريق الاتفاق مع نظيره نادي التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتختتم منافسات الجولة 17 من دوري روشن يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر بمباراة الاتحاد ضد النصر، وهي واحدة من أقوى لقاءات الكرة السعودية، وذلك في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ويرجى العلم أن كل مواعيد المباريات السابق ذكرها بتوقيت المملكة العربية السعودية.