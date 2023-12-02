بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2023-2024

تشهد الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي مجموعة من المواجهات الهادئة نسبياً، بعد أن أحكم الهلال قبضته على صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، دون أن ينهزم في أي مباراة. في السطور التالية، سوف نتعرف على مواعيد مواجهات الأسبوع السادس عشر، والملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

مباريات الجولة 16 من الدوري السعودي

تنطلق منافسات الأسبوع السادس عشر يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023 بالمباريات التالية:

الحزم يواجه الفتح على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ضمك يواجه اتحاد جدة في السادسة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

فريق الشباب يواجه نظيره نادي الاتفاق على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض في التاسعة مساءً.

الهلال يؤرخ للهدف 900 في الدوري 🤩

ميتروفيتش سجله في شباك النصر 🔵 #دوري_روشن_السعودي | #الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/K6EdwnymEO — دوري روشن السعودي (@SPL) December 1, 2023

مباريات الجولة 16 يوم الجمعة

تستأنف المباريات يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر على النحو التالي:

فريق الطائي يواجه نظيره نادي الهلال على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل في تمام السادسة مساءً.

التعاون يستضيف الفيحاء على ملعبه بمدينة بريدة في تمام السادسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يلتقي نادي الخليج مع نظيره فريق أبها على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وفي التاسعة مساءً يحل فريق الرياض ضيفاً على نظيره نادي النصر على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

وتختتم منافسات الجولة 16 من دوري روشن يوم السبت 9 ديسمبر على النحو التالي:

أهلي جدة يواجه فريق الرائد في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

والوحدة يواجه نظيره نادي الأخدود على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في تمام التاسعة مساءً.

ويرجى العلم أن كل مواعيد المباريات السابق ذكرها بتوقيت المملكة العربية السعودية.