بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024

تنطلق منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين يوم 24 نوفمبر الجاري، عقب فترة التوقف الدولي للمنتخبات، وحتى لا تبحثوا كثيراً سنقدم لكم في السطور التالية جدول يضم كل مباريات الأسبوع 14 بالمواعيد والملاعب.

مباريات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين

تنطلق المنافسات يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 بالمباريات التالية:

فريق الاتفاق يواجه اتحاد جدة على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام في تمام السادسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يلتقي التعاون مع نظيره نادي الرياض على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة.

وفي التاسعة مساءً يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل، مباراة الطائي ضد الرائد.

وفي التاسعة مساءً أيضاً يحتضن ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مباراة النصر ضد الأخدود.

الهلال يواصل صدارته 🔝🔵

الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن 💪 جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي 🔢#yallaRSL pic.twitter.com/oK63fWXWXt — دوري روشن السعودي (@SPL) November 11, 2023

مباريات يوم السبت 25 نوفمبر 2023

تستأنف المنافسات يوم السبت باللقاءات التالية:

الهلال يواجه الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة الساعة 6:00 مساءً.

وفي التاسعة مساءً يستضيف ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء، مباراة الفتح ضد الفيحاء.

وفي نفس التوقيت يواجه نادي أبها نظيره فريق ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.

وفي التاسعة مساءً أيضاً يواجه فريق الخليج نظيره نادي الوحدة على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتختتم منافسات الجولة 14 من دوري روشن بمباراة الأهلي ضد الشباب على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في تمام التاسعة مساءً.

ويرجى العلم أن كل مواعيد المباريات بتوقيت المملكة العربية السعودية.