بالرقم المدني.. ما هي طرق استعلام نتائج الطلاب في الكويت الفصل الأول 2024؟

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن ظهور نتائج الطلاب في سنوات النقل بمدارس الكويت، حيث يمكنك لطلاب التعليم الابتدائي والمتوسط الحصول على درجات اختبارات الفترة الأولى وذلك بعد أن انتهت عمليات تدقيق أوراق الامتحانات في عدد كبير من المدارس، والتي ستقوم برفع درجات الطلاب بعد انتهاء التصحيح على موقع وزارة التربية الكويتية.

نتائج الطلبة في الكويت

وزارة التربية

توفر وزارة التربية رابط استعلام نتائج سنوات النقل من خلال البوابة الرئيسية لوزارة التربية، إذ تقوم مدارس التعليم في الكويت برفع الدرجات تباعا بعد الانتهاء من تصحيح درجات الامتحانات، وأكدت وزارة التربية على جميع المدارس الانتهاء سريعا من رفع درجات اختبارات الطلاب، فيما يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني باتباع التالي:

اضغط على رابط وزارة التربية.

أضف الرقم المدني.

اكتب رقم تسلسل الطالب.

اضغط على “تحميل الشهادة”.

ستجد درجات جميع المواد.

رابط نتائج الطلبة

يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني من خلال بوابة الكويت، حيث تقوم بوابة الكويت بتوفير درجات جميع الصفوف في الابتدائي والمتوسط والثانوي عدا الصف الثاني عشر، ويكون الاستعلام من خلال ثلاثة خطوات فقط:

اضغط على رابط بوابة الكويت.

أضف الرقم المدني.

اضغط “بحث” ستجد درجات الطالب أو الطالبة.

نتائج تطبيق سهل

يمكن للطلبة تحميل تطبيق سهل من خلال جوجل بلاي وآب ستور مجانا، حيث يوفر التطبيق العديد من الخدمات للمواطنين في الكويت، وبعد تثبيت التطبيق على هاتفك سجل بياناتك الرسمية وستجد درجات الامتحانات، ويكون الاستعلام عن النتائج من خلال سهل باتباع التالي: