بالرقم القومي.. إزاي تعرف لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن إتاحة إمكانية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، إذ تستعد مصر من أجل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي ستكون في الأسبوع المقبل، حيث تساعد الهيئة الوطنية المصريين على معرفة مكان لجنة الانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي للمواطن.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

يحق لكل مصري المشاركة في الانتخابات الرئاسية طالما اتفقت فيه الشروط وتجاوز سن الثامنة عشر، فيما يمكنك معرفة مكان اللجنة ورقمك في كشوف الانتخابات من خلال البحث عن موقع الهيئة العليا للانتخابات في جوجل أو باتباع التالي:

اضغط على رابط الهيئة العليا للانتخابات.

أضف رقمك القومي (14 رقم).

اضغط على ايقونة استعلام.

ستجد بيانات لجنتك الانتخابية ورقمك في الكشف.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

كانت الانتخابات بدأت يوم الجمعة الماضي الأول من ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام في الخارج، بينما تنطلق انتخابات الداخل بداية من يوم الأحد 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر، ويتاح للمصريين التصويت في الانتخابات باستخدام بطاقة الرقم القومي في اللجنة التابع لها.

من هم مرشحين انتخابات الرئاسة؟

يخوض الانتخابات المصرية الرئاسية أربعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والذي حصل على حق الانتخابات مرة أخرى عبر تعديل الدستور في 2019 والذي عدل مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلا من أربعة، إضافة إلى المرشح حازم عمر، والمرشد عبد السند يمامة، والمرشد حازم زهران.