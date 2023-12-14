بالدولار.. أسعار ورابط حجز تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي أوبرا 2023

يستعد القيصر كاظم الساهر إلى تقديم حفل جديد على مسرح دبي أوبرا في الإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديم العرض على يومين متتاليين 22 و23 ديسمبر، في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر حفل يوم 23 ديسمبر.

موعد حفل كاظم الساهر في دبي

يقام الحفل على مسرح دبي أوبرا مساء يوم السبت 23 ديسمير 2023 بدولة الإمارات، وتفتح الأبواب في تمام الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، ويبدأ الحفل في تمام التاسعة مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر من 155 دولار أمريكي وحتى 992 دولار أمريكي بحسب الفئة التي سوف تختارها.

حجز تذاكر الحفل

يتم حجز تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي أوبرا من خلال موقع بلاتينيوم ليست المتخصص في حجز تذاكر فعاليات دبي.

وبعد الذهاب إلى رابط الحجز قم بالنقر على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد مقعدك على خريطة المسرح وقم بالنقر على إضافة.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كلمة الدفع مميزة باللون الأخضر قم بالنقر عليها.

وأخيرا قم بتسجيل الدخول من أجل تأكيد حجز التذاكر الخاصة بك.