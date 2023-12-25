بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر نهائي السوبر المصري 2023 وأسعارها؟

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر عندما يواجه نادي فيوتشر وذلك في نهائي كأس السوبر المصري، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال الدخول إلى منصة أبوظبي الرياضية وحجز تذاكر نهائي السوبر المصري، كما سيتم توفير تذاكر المباراة عبر منافذ البيع قبل انطلاق المواجهة المرتقبة، بجانب تذاكر تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر.

لاعبي الأهلي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري- مجلس أبوظبي الرياضي

تذاكر نهائي كأس السوبر

يُقام السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر، حيث يمكنك حجز تذاكر الأهلي وفيوتشر من خلال الدخول إلى منصة أبوظبي الرياضية والتي تتيح تذاكر جميع الدرجات، ويكون حجز تذاكر مباراة نهائي البطولة باتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الأهلي وفيوتشر.

اختر منها تذاكر كأس السوبر المصري.

اضغط على أيقونة “اختيار التذاكر”.

اختر مقعد المباراة واضغط “اختيار المقعد”.

حدد فئة التذكرة وفق السعر.

اضغط على المقعد واختر الحجز.

قم باختيار طريقة دفع قيمة التذاكر.

ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر كأس السوبر

حدد مجلس أبوظبي أسعار تذاكر مباراة المركز الثالث والرابع والتي ستجمع بيراميدز وسيراميكا، إضافة إلى أسعار تذاكر الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر، حيث تبدأ أسعار تذاكر النهائي من 14 درهم، وتأتي أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة السعر (درهم) الخامسة 21.25 الرابعة 28.34 الثالثة 35.42 الثانية 70.84 الأولى 85 premium 198.37

موعد نهائي كأس السوبر

تأتي مباراة الأهلي القادمة والتي تجمعه مع فريق فيوتشر في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر، وذلك في الساعة 7 بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي، فيما تقام مباراة بيراميدز أمام سيراميكا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع يوم الخميس 28 ديسمبر الساعة 3 بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت أبوظبي، كما يمكنك متابعة المباريات من خلال قنوات أبوظبي الرياضية المجانية أو عبر قنوات أون تايم سبورت.