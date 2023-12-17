بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر غلطة سراي وفنربخشة وأسعارها بكأس السوبر التركي 2023؟

يستضيف موسم الرياض هذا العام عدد كبير من الفعاليات الهامة والمباريات الرياضية، حيث استطاعت هيئة الترفيه أن تحقق نجاح كبير لفعاليات الموسم، والذي انطلق منذ أربعة أعوام، تستضيف الرياض بطولة كأس السوبر التركي، والتي تجمع غلطة سراي وفنربخشة، ومن المنتظر أن تشهد المباراة إقبال جماهيري كبير من الجمهور السعودي والتركي.

تذاكر غلطة سراي وفنربخشة

تذاكر غلطة سراي وفنربخشة

تجمع بطولة كأس السوبر التركي بين فريقين من أقوى الفرق في تركيا وهي غلطة سراي بطل الدوري التركي، وبطل الكأس فنربخشة، حيث تم توفير التذاكر على منصة وي بوك، ولكن يجب تسجيل حساب على المنصة من أجل حجز تذاكر المباراة، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط webook.

اختر ايقونة “Buy Tickets”.

سجل الدخول إلى المنصة. قم باختيار فريقك المفضل.

حدد الدرجة والمقعد واضغط “Select”.

سجل بيانات البطاقة البنكية وادفع قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر السوبر التركي

وفرت منصة وي بوك أسعار التذاكر لجميع الدرجات حيث جاءت الأسعار مرتفعة بشكل كبير، إذ تبدأ الدرجة خلف المرمى من 135 ريال، فيما تبدأ تذاكر الدرجة العادية من 250 حتى 600 ريال، وبالرغم من ذلك من المنتظر أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير.

الدرجة السعر (ريال) D – G 135 L – E 250 H – F 450 G 600 Sport N – S 8,000 Prime 3,200

موعد السوبر التركي

تقام مباراة السوبر التركي على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك في الساعة 8.45 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7.45 بتوقيت القاهرة وذلك يوم الجمعة 29 ديسمبر المقبل، ويشارك غلطة سراي بعد الفوز بلقب الدوري وذلك للمرة 23 في مسيرته الكروية، فيما تم تتويج فنربخشة بلقب كأس تركيا للمرة السابعة في تاريخه.