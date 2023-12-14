بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر الهلال والوحدة وأسعارها بدوري روشن 2024؟

أعلنت منصة Blu Store عن طرح تذاكر الهلال والوحدة والتي ستكون مساء يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، حيث يترقب جمهور الهلال تحقيق فوز آخر من أجل تأكيد صدارته لدوري روشن والابتعاد عن منافسيه وتأكيد حسمه للدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعد سلسلة انتصارات كبيرة كان آخرها أمام الطائي، وقبلها في ديربي الرياض أمام النصر، إضافة إلى التأهل لدور نصف نهائي كأس الملك بعد التفوق على التعاون.

تذاكر الهلال والوحدة

تذاكر الهلال والوحدة

لحجز تذاكر مباراة الهلال القادمة في الدوري أمام الوحدة يجب أن تقوم بتنزيل تطبيق بلو ستور والذي يتوفر مجانا على الآب ستور أو جوجل بلاي، والتسجيل في التطبيق، حيث يوفر بلو ستور تذاكر جميع مباريات الهلال في الدوري، ويكون شراء تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تطبيق Blu Store وقم بتنزيله.

سجل الدخول إلى التطبيق.

اختر مباراة الهلال والوحدة.

اختر شراء التذكرة.

حدد الدرجة والمقعد.

اختر عدد تذاكر المباراة.

قم بدفع قيمة التذكرة.

ستجد تذاكرة المباراة على هاتفك.

أسعار تذاكر الهلال والوحدة

كانت نادي الهلال أعلن عن طرح تذاكر 3 مباريات بسعر مخفض وهي مباريات (التعاون، الوحدة، آبها) وجاءت سعر التذكرة الموحدة للمباريات الثلاثة 60 ريالا بدل من 90، فيما تأتي أسعار تذاكر الهلال والوحدة بقيمة 30 ريالا، وتأتي قيمة تذاكر جميع الدرجات كالتالي:

الفئة السعر العادي A, B, C مخفض 50 ريالًا سعوديًا A 50 ريالًا سعوديًا B 50 ريالًا سعوديًا C 150 ريالًا سعوديًا VIP 1000 ريال سعودي VVIP 3000 ريال سعودي HANDICAP مجانًا

من هو معلق مباراة الهلال والوحدة؟

تنطلق مواجهة الهلال ضد الوحدة يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر وذلك في الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت SSC عن أسماء معلقي المباراة، حيث يتم نقل مباراة الهلال والوحدة على قناة SSC HD المشفرة بتعليق من على الكعبي وجعفر الصليح فيما يعلق على SSC SD المعلق عبد العزيز الزيد.