بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر الهلال وأبها وأسعارها في دوري روشن 2024؟

أعلن تطبيق BLU Store عن طرح تذاكر مباراة الهلال وآبها في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي الفريقان في منافسات الجولة 18 من الدوري، وذلك على ملعب الملز يوم الخميس المقبل، إذ تاتي منافسات الجولة 18 من الدوري من يوم الخميس إلى السبت، فيما من المنتظر أن تشهد المباراة إقبالا كبيرا من جماهير الهلال التي ترغب في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم بعد خسارة البطولة الموسم الماضي لصالح الاتحاد إضافة إلى استكمال مشوار بطولة آسيا 2024.

تذاكر الهلال وأبها- BLU Store

تذاكر الهلال وآبها

يوفر تطبيق BLU Store تذاكر مباراة الهلال في جميع البطولات، حيث يمكنك الحصول على تذاكر المباراة من خلال تنزيل التطبيق مجانا من آب ستور أو جوجل بلاي والتسجيل في التطبيق لتحصل على تذاكر المباراة القادمة لنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تطبيق BLU Store.

قم بتثبيت التطبيق وسجل الدخول.

اختر المباراة التي تردها واضغط حجز التذاكر.

حدد المدرج والمقعد الذي تريده.

حدد عدد التذاكر واختر طريقة الدفع.

بعد دفع من التذكرة تجدها على الهاتف.

أسعار تذاكر الهلال وآبها

أعلنت نادي الهلال عن طرح تذاكر ثلاث مباريات في الدوري بسعر 60 ريالا بدلا من 90 لفترة محدودة، ليعود بعدها السعر إلى 90 ريالا، فيما يتوفر عدد كبير من تذاكر مباراة أبها في الجولة 18 من الدوري، إذ تتراوح أسعار تذاكر المباراة لجميع الدرجات كالتالي:

الفئة السعر موحدة 25 ريال فضية 100 ريال ذهبية 500 ريال

كيف أشاهد الهلال وأبها؟

تنطلق مباراة الهلال أمام ابها في الجولة 18 من الدوري يوم الخميس المقبل الساعة 9.00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات SSC السعودية التي تعرض المباراة على القنوات المشفرة والمجانية، إضافة إلى ذلك يتم عرض المباراة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد VIP.