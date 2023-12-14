بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر الفتح والشباب وأسعارها بدوري روشن 2024؟

يخوض نادي الفتح مواجهة مهمة أمام نظيره الشباب في مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف ملعب نادي الفتح مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل، وكان الفتح أعلن عن طرح تذاكر الفتح والشباب وأسعار التذاكر في الجولة القادمة من الدوري عبر منصته الرسمية، إذ يمكنك الدخول إلى منصة الفريق الإلكترونية وحجز تذاكر المباراة.

تذاكر الفتح والشباب

تذاكر الفتح والشباب

يمكنك حجز تذاكر مباراة الفتح في مواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل من خلال موقع نادي الفتح حيث يتيح الفريق تذاكر مبارياته في الدوري عبر تلك المنصة الإلكترونية، ويكون الحجز من خلال تسجيل حساب خاص بك في المنصة واختيار المدرج والمقعد الذي تريده فيما سيتم توفير كود التذاكرة قبل المباراة باثنتي عشرة ساعة، ويكون شراء التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الفتح والشباب.

اختر منها أيقونة احجز تذاكرتك.

قم باختيار المباراة واضغط موافق على الشروط والأحكام.

اختر تسجيل الدخول أولا إلى المنصة.

حدد درجة وعدد التذاكر التي تريدها من خلال الضغط على (+).

قم باختيار طريقة الدفع تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الفتح والشباب

أعلن نادي الفتح عن طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة في الدوري بأسعار مخفضة حيث يرغب الفريق في حضور جماهيري كبير وخاصة أن فريقي الفتح والشباب من الفرق التي تتمتع بجماهيرية في المملكة، إذ تبدأ أسعار التذاكر من 10 ريال وتصل إلى 25 ريالا وفق التالي:

القسم السعر (ر.س) فضية الفتح 25 فضية الشباب 25 واجهة الفتح 10 خلف المرمى الشباب 10

من هو معلق الفتح والشباب

أعلنت قناة SSC عن أسماء معلقي مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري السعودي، حيث يمكنك متابعة المباراة على القناة المجانية SSC SD بتعليق من عبد العزيز السبر، فيما يتم نقل المباراة عبر القناة المشفرة SSC HD بتعليق من جعفر الصليح وعبد الله الحربي.