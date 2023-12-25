بالخطوات.. كيفية حجز تذاكر السوبر الإسباني 2024 وأسعارها عبر Webook؟

تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإسباني ضمن منافسات موسم الرياض 2023، حيث تشارك أربعة فرق في البطولة، والتي تنطلق في شهر يناير المقبل، إذ يشارك في السوبر الإسباني (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أوساسونا)، فيما أعلنت منصة وي بوك عن طرح تذاكر السوبر الإسباني وأسعار التذاكر.

تذاكر السوبر الإسباني

تذاكر السوبر الإسباني

تضم مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني مباريات تجمع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد فيما يواجه برشلونة وأوساسونا، وذلك في مملكة أرينا بشهر يناير المقبل، ويكون حجز تذاكر السوبر الإسباني من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر السوبر الإسباني.

اختر منها أيقونة “Book Tickets”.

حدد المقعد والدرجة التي تريدها.

اضغط على حجز المقعد الذي تريده.

قم بإضافة بيانات البطاقة البنكية.

بعد التأكيد تحصل على تذاكر المباراة.

أسعار تذاكر السوبر الإسباني

تم الإعلان عن أسعار تذاكر السوبر الإسباني 2024 والتي جاءت بأسعار مرتفعة حيث تبدأ الأسعار من 100 ريال سعودي، إذ من المنتظر أن تشهد المباريات إقبال جماهيري كبير في ملعب مملكة أرينا الجديد بالرياض، والذي تم إعداده بشكل جيد من أجل استقبال بطولة السوبر الإسباني وتأتي أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة السعر الخامسة 125 ريال الرابعة 150 ريال الثالثة 150 ريال الثانية 225 ريال

موعد مباريات السوبر الإسباني

تقام مباريات كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل، حيث تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 10 يناير المقبل الساعة 10 بتوقيت مكة والساعة 9 بتوقيت القاهرة، وتنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا يوم 11 يناير الساعة 10 بتوقيت مكة والساعة 9 بتوقيت القاهرة.