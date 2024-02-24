“بالخطوات”.. كيفية الحصول على كرتونة بنك الطعام المصري في شهر رمضان 2024

اقترب شهر رمضان المبارك، ولذلك أقبلت طائفة كبيرة من المسلمين للبحث عن كيفية الحصول على كرتونة بنك الطعام المصري لشهر رمضان المبارك 2024، حيث يتساءل العديد من المسلمين عن مكونات هذه الكرتونة الرمضانية، نظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية التي يمر بها الكثير من الناس، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ويوجد أكثر من جهة يمكن من خلالها الحصول على كرتونة رمضان 2024، منها بنك الطعام المصري، وأصحاب معاش تكافل وكرامة، وخلال السطور التلية سوف نتعرف على طريقة الحصول على كرتونة رمضان 2024 من بنك الطعام المصري بالخطوات.

كيفية الحصول على كرتونة بنك الطعام

كيفية الحصول على كرتونة رمضان

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها كل من يرغب في الحصول على كرتونة رمضان لعام 2024، تتمثل هذه الخطوات في التالي:

أولاً قم بالاتصال على رقم 16060. ثانيًا قم باختيار مؤسسة بنك الطعام المصري. ثالثًا قم بتسجيل بياناتك على موقع المؤسسة. رابعًا يقوم المسئولون بمراجعة بياناتك والتحقق منها. خامسًا في حالة الاستحقاق يتم إرسال كود لك لاستلام كرتونة بنك الطعام المصري.

مكونات كرتونة رمضان

يوجد أكثر من كرتونة تقوم مؤسسة بنك الطعام بتوزيع هذه الكراتين على الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، ومن ضمن محتويات هذه الكراتين ما يلي:

1- كرتونة فرحة رمضان:

وتتمثل محتويات هذه الكرتونة على 15 كيلو من الطعام وهي كالآتي:

4 أكياس أرز.

7 أكياس مكرونة.

1 كيس سكر.

1 كيس فاصوليا.

كيس لوبيا.

3 أكياس فول.

2 كيس بلح.

2 كيس ملح.

علبة صلصة.

زجاجة زيت.

علبة شاي.

كيلو لحوم.

2- كرتونة فرحة رمضان:

وتتمثل محتويات هذه الكرتونة على 9 كيلو من الطعام وهي كالتالي:

3 كيس أرز.

4 أكياس مكرونة.

1 كيس سكر.

1 كيس فاصوليا أو لوبيا.

2 أكياس فول.

1 كيس بلح.

2 كيس ملح.

زجاجة زيت.

علبة شاي.

3- وجبة إفطار صائم:

وتتكون هذه الوجبة من كمية من الأرز أو المكرونة- كمية من الخضار- كمية من البلح- كمية من اللحم أو الكفتة او الفراخ.