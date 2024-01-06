بالخطوات.. كيفية التسجيل في لعبة فانتازي كأس آسيا 2023؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إطلاق فانتازي كأس آسيا 2023، وذلك قبل أسبوع من انطلاق البطولة بشكل رسمي، حيث يتم إتاحة لعبة فانتازي آسيا للجمهور من أجل اختيار قائمة اللاعبين المثالية في البطولة، وربح العديد من الجوائز لصاحب أعلى نقاط في نهاية البطولة.

فانتازي كأس آسيا 2023

فانتازي كأس آسيا

يمكنك التسجيل في فانتازى كأس آسيا من خلال الدخول إلى منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يتم منح كل مشترك مبلغ مليون ريال قطري لشراء قائمة اللاعبين التي يريدها، وبعدها الاشتراك في اللعبة، ويكون التسجيل في فانتازي آسيا من خلال تحميل التطبيق مجانا عبر جوجل بلاي وآب ستور أو عن طريق اتباع التالي:

اضغط على رابط الاتحاد الآسيوي.

اختر منها إنشاء فريق واختر اللاعبين.

اضغط على خيار “يكمل” وحدد الكابتن.

اضغط “تأكيد” وأضف اسم الفريق.

قم باختيار طريقة تسجيل الدخول.

اذهب الى الإيميل واضغط على الرابط.

سيتم تحويلك إلى صفحتك في اللعبة.

قواعد فانتازي آسيا

تعتمد لعبة الفانتازي على جمع أكبر عدد من النقاط من أجل الفوز، حيث يتنافس الجماهير باختيار التشكيلة التي يريدونها، ويتم المشاركة في الفانتازي وفق التالي: