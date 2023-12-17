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بالخطوات.. كيفية استعلام نتيجة اختبار الرخصة المهنية 2023 عبر etec.gov.sa؟

محمد عثمان

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عن إصدار نتيجة اختبار الرخصة المهنية 1445 للمعلمين، حيث يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية استخراج الرخصة المهنية من خلال المنصة الإلكترونية، بدأ إعلان نتيجة الاختبارات اليوم الأحد 17 ديسمبر وذلك في رسالة SMS، ويتم إعلان نتائج اختبارات الرخصة في رسالة إلى هواتف الذين تقدموا للاختبارات، فيما يتم توفير النتيجة يوم الإثنين عبر المنصة الإلكترونية.

نتيجة اختبار الرخصة المهنية 1445

هيئة تقويم التعليم والتدريب

نتيجة الرخصة المهنية

يتم اتاحة نتيجة الرخصة المهنية في منصة تقويم التعليم، إذ يمكنك الدخول إلى المنصة مساء يوم الإثنين 18 ديسمبر من أجل استخراج نتيجة الاختبار، فيما يكون الاستعلام عن نتيجة الاختبار من خلال اتباع التالي:

  • اضغط على رابط هيئة تقويم التعليم.
  • اختر منها تسجيل الدخول عبر النفاذ.
  • سجل بياناتك الشخصية.
  • يتم إرسال رسالة توثيق لهاتفك.
  • سجل رمز التوثيق.
  • ستجد نتيجة الرخصة أسفل الصفحة.


كم رسوم إصدار الرخصة المهنية؟

بعد أداء الاختبارات يحتاج المعلمين إلى استخراج تلك الرخصة، حيث يمكنك إصدارها من خلال الدخول إلى منصة تقويم التعليم والتدريب، ولكن يجب دفع رسوم إصدارها من خلال البطاقة وتبلغ قيمة رسوم الرخصة 100 ريال سعودي.

كيفية إصدار الرخصة؟

بعد إعلان النتيجة على المنصة الإلكترونية يوم الإثنين يمكنك إصدار تلك الرخصة بعد سداد الرسوم، وذلك في خلال مدة أقصاها 72 ساعة، ويكون استخراج الرخصة من خلال اتباع التالي:

  • توجه لمنصة تقويم التعليم والتدريب.
  • سجل الدخول إلى المنصة.
  • اضغط على “إصدار” بجانب رقم الرخصة.
  • أكد اختيار درجة الاختبار العام و “متابعة”.
  • سجل بيانات البطاقة البنكية وادفع الرسوم.
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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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