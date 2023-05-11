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بالخطوات.. كيفية إستضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر

خالد السبكي

أعلنت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين، بعد إعلان بدء إجراءات تمديد إقامتهم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

أوضحت المنصة أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة “أبشر أفراد” التابعة لوزارة الداخلية الإلكترونية، وذلك للسماح للمواطنين والمقيمين الراغبين في استضافتهم بتقديم طلبات الاستضافة.

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استضافة المعتمرين السودانيين

تمكّن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين من استضافة الأشقاء السودانيين القادمين بتأشيرة العمرة.

خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

لطلب خدمة استضافة المعتمرين السودانيين، يجب القيام بالخطوات التالية:

  •  الدخول إلى منصة “أبشر أفراد”.
  •  النقر على خيار “خدماتي”.
  •  النقر على “الجوازات”.
  •  النقر على “تواصل”، ثم تحديد القسم “تأشيرات الزيارة”.
  • تحديد الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”.
بالخطوات.. كيفية إستضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر
بالخطوات.. كيفية إستضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر

شروط تقديم الخدمة

  • يجب تقديم الطلب من حساب المستضيف، مع كتابة اسم الوافد ورقم الحدود بشكل واضح في وصف الطلب.
  • كما يجب إرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرته.

تهدف هذه الخدمة إلى السماح للأشقاء السودانيين بالإقامة في المملكة لفترة تتجاوز انتهاء تأشيراتهم، نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وذلك بتطبيق الشروط المذكورة في منصة أبشر.

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خالد السبكي

اسمي خالد محمد السبكي خريج كلية إعلام جامعة عين شمس، اعمل في مجال كتابة الاخبار والخدمات السعودية والمحال التقني بخبرة أكثر من سنتين، محب للقراءة والكتابة في شتى المجالات.

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