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بالخطوات.. طريقة طباعة تصريح الحج لحجاج الداخل عبر منصة أبشر الإلكترونية

أحمد رجب

اقترب موسم الحج وأعلنت وزارة الحج رسمياً عن بدء تصريح الحج هذا العام، ويأتي ذلك التصريح وفقاً لشروط وزارة الحج والعمرة التي تم تحديدها والتي تتمثل في تلقي جميع التطعيمات المهمة لجميع الراغبين للحصول على التصريح، لذا تابع معنا خطوات إصدار التصريح الخاص بالحج هذا العام.

وزارة الحج والعمرة

طريقة طباعة تصريح الحج لهذا العام 1444

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والآن يمكنك معرفة الخطوات اللازمة لطباعة تصريح الحج لهذا العام 1444 2023 طبقاً للشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية:

  1. تسجيل الدخول أولاً على منصة أبشر الإلكترونية.
  2. اختيار خدماتي ثم الضغط على خدمات واختيار وزارة الحج.
  3. اختيار طباعة تصريح الحج.

منصة أبشر

الشروط الخاصة بإصدار تصريح الحج 1444

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المواطن المقيم في المملكة العربية السعودية للحصول على تصريح الحج وهي كالتالي:

  • سداد قيمة الرسوم.
  • ألا يقل العمر عن 18 عاماً وألا يزيد عن 65 عاماً.
  • حصول المُتقدم على التطعيمات التي حددتها الوزارة.
  • عدم الإصابة بأي أمراض مُعدية.

وزارة الحج

خطوات إصدار تصريح الحج هذا العام 1444

أما عن الخطوات اللازمة لإصدار تصريح الحج فيلزم اتباع التالي:

  1. فتح الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.
  2. تحديد مسار حجاج الداخل.
  3. الضغط على حجز الخدمات واختيار طلب حجز.
  4. اختيار عدد الحجاج والمدينة وبرنامج الحج.
  5. اختيار أحد البرامج الخاصة بالحج.
  6. إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
  7. سداد قيمة الفاتورة.
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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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