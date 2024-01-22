بالخطوات.. طريقة تقديم وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف jobs.caoa.gov.eg

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024، إذ أعلنت هيئة البريد في مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على أن يتم التقديم خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير، فيما سيكون التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية، لذلك يرغب المواطنين في معرفة طريقة التقديم على تلك الوظائف.

تقديم وظائف البريد المصرى

تقديم وظائف البريد المصري

يتم التقديم في وظائف البريد المصري بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، ولكن أشار الإعلان إلى ضرورة إبداع رسوم التسجيل بقيمة 26 جنيه في حساب التنظيم والإدارة في بنوك القاهرة أو بنك مصر أو البنك الأهلي، ويبدأ بعدها التسجيل من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

اختر منها وظائف البريد بالأسفل.

قم باختيار الوظيفة التي تريدها.

تأكد من مراجعة الشروط جيدا واضغط “تقديم طلب”.

أضف البيانات الشخصية مثل “الاسم والرقم القومي”.

اكتب بيانات الاتصال مثل “رقم الهاتف والبريد الالكتروني”.

سجل عنوان المنزل بشكل دقيق.

أضف بيانات المؤهل الدراسي “الكلية، التقدير، عام التخرج”.

اضغط على التالي وقم برفع الملفات المطلوبة منك بصيغة jpg.

شروط وظائف البريد

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة البريد المصري، حيث أعلن البريد عن حاجته لشغل 900 وظيفة، ومن المنتظر أن يتقدم عدد كبير من الشباب لشغل تلك الوظائف، لذلك يجب مراجعة الشروط اولا من أجل التأكد من دقتها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل السن عن 30 عام.

الحصول على المؤهل الدراسي المناسب ولا يقل التقدير عن جيد جدا.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية سابقة إلا في حالة رد إليه اعتباره.

اجتياز المسابقة والاختبارات والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي ألا في حالة مر أكثر من 4 سنوات على القرار.

ملاحظات هامة قبل التسجيل

قبل أن تبدأ التسجيل في وظائف البريد المصري يجب أن تهتم بالملاحظات التالية:

يجب ألا تبدأ التسجيل إلا في حالة “استيفاء المستندات، سداد الرسوم، الحصول على إيصال الإيداع”.

يجب رفع أصول الأوراق بصيغة jpg ولا يزيد حجم الملف عن 1 ميجا. المستندات الناقصة لن يتم الالتفات لها.

في حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والأوراق يتم رفض الطلب مثل “الاسم كما ورد في البطاقة”.

التأكد من وضوح البيانات الأوراق قبل إرسالها.

وجود أي تعديل في الأوراق بالكشط أو الشطب سيتم رفض الطلب.

إفادة المؤهل الدراسي يجب أن تشمل “التقدير، الكلية، التخصص”.

في حالة الإعاقة يلزم تقديم شهادة الإعاقة.

يجب سداد مبلغ 26 في حساب المركزي للتنظيم ببنك “مصر، الأهلي، القاهرة” على حساب رقم (9450781200).

الأوراق المطلوبة للتقديم

تأكد من تقديم تلك الأوراق ملونة وواضحة وبصيغة jpg في ملف 1 ميجا، والأوراق هي: