من المعروف أن سناب شات هو واحد من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما يعتبر أيضاً تطبيقاً للمراسلة الفورية، حيث يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو مباشرة، بالإضافة إلى الدردشة النصية، تابعنا للتعرف على كيفية اجراء مكالمة فيديو وصوت عبر السناب شات.

بالخطوات شرح كيفية اجراء مكالمة فيديو وصوت سناب شات مع الأصدقاء

كيفية بدء مكالمة فيديو على سناب شات

إذا كنت ترغب في التواصل مع أصدقائك عبر فيديو على سناب شات، أو حتى تريد تجربة المكالمات الجماعية التي تتسع لـ15 شخصًا، فإليك الخطوات التي يمكنك اتباعها:

اقرأ كذلك: بـ 5 خطوات سهلة حفظ مقاطع سناب شات وأهم النصائح لحفظها بكفاءة

ابدأ بتشغيل تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي.

انتقل إلى شاشة الدردشة بسحب الشاشة الرئيسية، أو ببساطة اضغط على أيقونة الدردشة في الشريط السفلي.

افتح نافذة الدردشة مع الصديق الذي ترغب في التحدث معه، ثم اضغط على أيقونة الفيديو الموجودة في الجزء العلوي بجانب صورة الملف الشخصي واسم المستخدم.

إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة فيديو جماعية، فكل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الفيديو في أي دردشة جماعية.

يجب على مستخدمي سناب شات أن يكونوا حذرين عند استخدام دردشة الفيديو، حيث يمكن للأصدقاء مشاهدة الفيديو قبل الرد على المكالمة، ومن بين المزايا الرائعة لمكالمات الفيديو عبر سناب شات هو القدرة على استخدام العدسات.

كيفية بدء مكالمة صوتية على سناب شات

إذا كنت ترغب في الاتصال بأصدقائك عبر سناب شات، فإن الخطوات التالية ستكون مفيدة لك:

اطلع على: بـ 3 خطوات سهلة حذف حساب سناب شات snapchat مؤقتا وكيفية إعادة تنشيطه

الخطوات لبدء مكالمة صوتية فردية: قم بتشغيل تطبيق سناب شات على جهازك. انتقل إلى قسم “الدردشة” من خلال النقر على العلامة الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. ابحث عن الصديق الذي تود الاتصال به واختره. اضغط على رمز الهاتف الموجود بجانب الصورة الرمزية للصديق في الجزء العلوي من الشاشة.

الخطوات لبدء مكالمة صوتية جماعية: اسحب على الشاشة الرئيسية للكاميرا في تطبيق سناب شات أو اضغط على رمز الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة. اضغط على “إنشاء دردشة” في الجزء السفلي من الشاشة. اسحب لاختيار “مكالمة جديدة”. حدد الأصدقاء الذين ترغب في إجراء مكالمة صوتية جماعية معهم. اضغط على “ابدأ مكالمة جماعية”.



ملاحظة هامة: يجب على مستخدمي سناب شات أن يكونوا على علم بأن المكالمة الصوتية ستنتقل تلقائياً إلى السماعة الخارجية في حالة إبعاد الهاتف عن الوجه.