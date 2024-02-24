بالأسعار والموعد.. رابط حجز تذاكر فعاليات كوست نايت بمدينة جدة 2024

تستعد مدينة جدة لاستضافة واحدة من أقوى الفعاليات على شاطئ البحر، وهي فعالية “كوست نايت”، والتي تضم مجموعة كبيرة من الفعاليات ومنها: عروض نارية ودي جي وجلسات طربية وبازار، في هذا المقال سنتعرف على موعد الفعالية ورابط حجز التذاكر.

موعد فعاليات كوست نايت في جدة

تبدأ الفعاليات يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤، ويتم استقبال الزوار من الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتقام الفعاليات في منطقة كوست نايت بمدينة جدة على شاطئ البحر، وتعد هذه الفعالية حدثاً تسويقياً وترفيهياً متكاملاً، وتضم مجموعة من المتخصصين في إدارة الفعاليات من جميع التخصصات.

ووفقاً لما أعلنه موقع تكت مكس فإن سعر تذكرة دخول كوست نايت موحد لجميع الفئات بسعر ٥٠ ريال سعودي.

طريقة حجز التذاكر

يمكنكم الحصول على تذاكر فعاليات كوست نايت من خلال منصة تكت مكس، وعبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية، توجه إلى الرابط السابق الذي ذكرناه في الفقرة السابقة.

عند الدخول إلى الموقع، انقر على “احجز الآن”.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تسجيل الدخول في الموقع من أجل مواصلة الحجز.

وللحصول على التذاكر، كل ما عليك هو تفعيل الحجز من خلال كارت الدفع الإلكتروني الخاص بك، وبذلك تكون قد نجحت في الحصول على تذاكر الفعاليات.