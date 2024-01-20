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‘باقي 8 أيام ” سارع بحجز تذاكر “وندر جاردن ” ضمن فعاليات موسم الرياض 2024

عبدالله إبراهيم

أعلنت صفحة موسم الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “x”، عن قرب أنتهاء فعاليات منطقة “وندر جاردن” والتي استطاعت في وقت قصير جذب العديد من الزيارات من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد أنتهاء الفعاليات وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد أنتهاء منطقة “وندر جاردن” 2024

تنتهي فعاليات منطقة ” وندر جاردن ” يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، فيما وتستقبل منطقة وندر جاردن الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 ريال سعودي.

رابط حجز تذاكر “وندر جاردن”

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع وي بوك، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على القائمة، ثم قم بالضغط على أيقونة فعالية ” وندر جاردن “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أستكشف وأحجز “.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة ” Book Ticket “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد اليوم ووقت الزيارة وفئة التذاكر.

• الخطوة السابعة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها.

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عن الكاتب:
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عبدالله إبراهيم

• مصري الجنسية.
• حاصل على معهد نظم معلومات إدارية.
• خبرة 9 سنوات في مجال كتابة المحتوي والتسويق الإلكتروني.
• مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية.

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