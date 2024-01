‘باقي 8 أيام ” سارع بحجز تذاكر “وندر جاردن ” ضمن فعاليات موسم الرياض 2024

أعلنت صفحة موسم الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “x”، عن قرب أنتهاء فعاليات منطقة “وندر جاردن” والتي استطاعت في وقت قصير جذب العديد من الزيارات من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد أنتهاء الفعاليات وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

تنتهي فعاليات منطقة ” وندر جاردن ” يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، فيما وتستقبل منطقة وندر جاردن الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 ريال سعودي.

باقي 8 أيام وتنتهي رحلة #وندر_جاردن ❤️

Only 8 days left until the end of the #WonderGarden journey ❤️

لا تفوت المتعة واحجز تذكرتك 🎟️

Book your ticket now 🎟️
#BigTime⁩ #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 20, 2024