‘باقي 8 أيام ” سارع بحجز تذاكر “وندر جاردن ” ضمن فعاليات موسم الرياض 2024

أعلنت صفحة موسم الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “x”، عن قرب أنتهاء فعاليات منطقة “وندر جاردن” والتي استطاعت في وقت قصير جذب العديد من الزيارات من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد أنتهاء الفعاليات وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد أنتهاء منطقة “وندر جاردن” 2024

تنتهي فعاليات منطقة ” وندر جاردن ” يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، فيما وتستقبل منطقة وندر جاردن الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 ريال سعودي.

باقي 8 أيام وتنتهي رحلة #وندر_جاردن ❤️ Only 8 days left until the end of the #WonderGarden journey ❤️ لا تفوت المتعة واحجز تذكرتك 🎟️

Book your ticket now 🎟️https://t.co/LtusZtoAP7#BigTime⁩ #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/q3d4RJCVcI — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 20, 2024

رابط حجز تذاكر “وندر جاردن”

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع وي بوك، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على القائمة، ثم قم بالضغط على أيقونة فعالية ” وندر جاردن “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أستكشف وأحجز “.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة ” Book Ticket “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد اليوم ووقت الزيارة وفئة التذاكر.

• الخطوة السابعة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها.