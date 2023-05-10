بأسهل الطرق .. كيفية معرفة رصيد موبايلي 2023؟

تعد شركة Mobily من أشهر شركات خدمات الجوال الموجودة بالمملكة العربية السعودية ودائمًا ما تقدم شركة موبايلي الكثير من العروض والباقات من أجل إرضاء المستخدمين، ونظرًا لأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة في معرفة رصيد موبايلي سنشرح لكم اليوم من خلال نجوم مصرية طريقة معرفة رصيد موبايلي 2023.

كيفية الاستعلام عن رصيد موبايلي؟

الكثير من عملاء شركة Mobily راغبين في معرفة الرصيد الخاص بهم سواء كان للمكالمات أو الإنترنت لذلك وفرت الشركة إرضاءً لعملائها أكثر من كود من أجل معرفة الرصيد، وهم:

كود الاستعلام على الرصيد: *1422#.

كما يمكن الاستعلام من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم: 900.

معرفة الرصيد عن طريق كود” *1411#.

خدمة عملاء موبايلي

يمكن لجميع عملاء شركة Mobily الاستفادة من خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة من أجل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر الاتصال على الرقم 1100، أما بالنسبة إلى رقم التواصل من خارج المملكة العربية السعودية هو 0560101100.

معرفة رصيد موبايلي للإنترنت 2023

أتاحت شركة Mobily كود خاص للاستعلام عن رصيد الإنترنت المتبقي وذلك من خلال الاتصال على كود *1411*2#، أما بالنسبة إلى كود الاستعلام على الدقائق المجانية هو *1422# أو عن طريق الاتصال على رقم 1100.