“اَلرَّابِطُ”.. طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024

أوضحت جامعة الكويت عن طريقة التسجيل في الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 للطلاب، وذلك لكونها واحدة من أهم الجامعات الموجودة في دولة الكويت بشكل عام، والتي تقدم خدماتها التعليمية في مختلف التخصصات التي يرغب بها الطلاب وبجودة عالية في التدريس والتعليم، ومن خلال هذه السطور نوضح كيفية التسجيل في جامعة الكويت والتعرف على الشروط والضوابط المطلوبة.

طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024

التقديم في جامعة الكويت للطلاب 2023/2024

يمكن التسجيل في جامعة الكويت وتقديم طلب الالتحاق بالجامعة بسهولة، من خلال زيارة موقع الجامعة الرسمي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بجامعة الكويت.

من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع يتم اختيار خانة القبول الجامعي .

يتم تحديد برنامج البكالوريوس.

ثم يتم الضغط على أيقونة تقديم طلب الالتحاق.

يتم اختيار تسجيل الدخول، من خلال دوين كلا من الرقم المدني، ثم نضيف اسم المستخدم، ونقوم بإضافة آخر خمس أرقام في الهوية الوطنية في خانة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

من خلال تقديم طلب الالتحاق بالجامعة يتطلب الموقع ان يتم تدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ثم نقوم بالضغط على خانة تقديم طلب الالتحاق ليتم إرساله للجامعة.

شروط التسجيل في جامعة الكويت 2024

وقد وضعت جامعة الكويت للطلاب عدد من الشروط والضوابط الهامة، التي يجب توافرها للتقديم في العام الدراسي الجديد وقبول الطلاب في مختلف التخصصات، وتتمثل أهمها فيما يلي: