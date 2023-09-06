“اَلرَّابِطُ”.. طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024

“اَلرَّابِطُ”.. طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024
أوضحت جامعة الكويت عن طريقة التسجيل في الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 للطلاب، وذلك لكونها واحدة من أهم الجامعات الموجودة في دولة الكويت بشكل عام، والتي تقدم خدماتها التعليمية في مختلف التخصصات التي يرغب بها الطلاب وبجودة عالية في التدريس والتعليم، ومن خلال هذه السطور نوضح كيفية التسجيل في جامعة الكويت والتعرف على الشروط والضوابط المطلوبة.
التقديم في جامعة الكويت للطلاب 2023/2024
يمكن التسجيل في جامعة الكويت وتقديم طلب الالتحاق بالجامعة بسهولة، من خلال زيارة موقع الجامعة الرسمي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم التوجه بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بجامعة الكويت.
- من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع يتم اختيار خانة القبول الجامعي .
- يتم تحديد برنامج البكالوريوس.
- ثم يتم الضغط على أيقونة تقديم طلب الالتحاق.
- يتم اختيار تسجيل الدخول، من خلال دوين كلا من الرقم المدني، ثم نضيف اسم المستخدم، ونقوم بإضافة آخر خمس أرقام في الهوية الوطنية في خانة المرور.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- من خلال تقديم طلب الالتحاق بالجامعة يتطلب الموقع ان يتم تدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ثم نقوم بالضغط على خانة تقديم طلب الالتحاق ليتم إرساله للجامعة.
شروط التسجيل في جامعة الكويت 2024
وقد وضعت جامعة الكويت للطلاب عدد من الشروط والضوابط الهامة، التي يجب توافرها للتقديم في العام الدراسي الجديد وقبول الطلاب في مختلف التخصصات، وتتمثل أهمها فيما يلي:
- من الضروري حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بالمعدل المطلوب للقبول في الجامعة.
- من الضروري ألا يكون قد على تخرج الطالب من الثانوية أكثر من 4 فصول دراسية.
- في حالة كان الطالب قد حصل على تقدير جيد في الثانوية العامة فيما أكثر، فنجد أنه في هذه الحالة معفى من المقررات الدراسة بعد الثانوية.
- يجب اجتياز اختبارات القبول والتي تختلف من تخصص لآخر ضمن التخصصات التي توفرها جامعة الكويت للطلاب.
- تقديم جميع معلومات الطالب عند تقديم طلب التسجيل بشكل صحيح.
- كما يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة من أجل التحاق بالجامعة والتي يتطلبها الموقع أثناء التسجيل.