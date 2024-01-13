اهم المعلومات حول هاتف أوبو Find N3 Flip القابل للطي

أصبحت الهواتف القابلة للطي هي السمة الغالبة على إصدارات الهواتف من قِبل كبرى الشركات في عام 2023 وعلى رأسهم شركة أوبو، حيث إنها قامت بطرح هاتف Find N3 Flip القابل للطي، والذي يتضمن الكثير من المزايا مقارنةً بالإصدارات السابقة من نفس الهاتف، فدعونا نتعرف عليها معكم بشيء من التفصيل في المقال التالي.

مواصفات هاتف أوبو Find N3 Flip الداخلية

يعمل هاتف أوبو Find N3 Flip بنظام أندرويد 13، الذي جاء بواجهة ColorOS 13.2، والتي حرصت الشركة على تطويرها مؤخرًا.

أما عن المعالج فهو فئة ميدياتك Dimensity 9200 ثماني الأنوية بتقنية 4 نانو متر، مع تردد يصل إلى 3.05 جيجا هيرتز.

وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فهي تصل إلى 12 جيجا بايت، مع توفر خيارين من سعة التخزين الداخلية، أحدهما يأتي بحجم 256 جيجا بايت والآخر بسعة 512 جيجا بايت.

لكنه لا يشتمل على منفذ بطاقة الذاكرة الخارجية، أما عن البطارية فهي سعة 4300 مللي أمبير في الساعة، بحيث تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

مواصفات هاتف أوبو Find N3 Flip الخارجية

لعل أبرز ما يميز هاتف أوبو Find N3 Flip هو التصميم الخارجي الجذاب، الذي يأتي بخاصية Flexion Hinge المرنة الخالية من الفجوات، التي تتحمل الطي لأكثر من 60 ألف مرة، هذا بخلاف تقنية IPX4 التي تجعله مضاد للماء.

أما عن الشاشة الداخلية فهي تنتمي إلى فئة LTPO AMOLED، التي تأتي بحجم 6.8 بوصة وبدقة تصل إلى 2520 × 1080 بيكسل، بحيث تدعم 120 هيرتز وحجم 1600 شمعة.

وبالحديث عن الشاشة الخارجية فهي غوريلا تعتمد على الزجاج المقوى Gorilla Glass Victus مع إطارات ألومنيوم.

ونجد أن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات مع زاوية بدقة 50 ميجا بيكسل، أما عن فتحة العدسة الرئيسية فهي تصل إلى f/1.8 بدقة 50 ميجا بيكسل والأخرى بدقة 48 و 32 ميجا بيكسل.

بحيث تمنح المستخدم دقة تصل إلى 4K عند تصوير مقاطع الفيديو، أما عن الكاميرا الأمامية فهي تصل إلى 32 ميجا بيكسل، وبالنظر إلى سعر الهاتف فنجده يصل إلى 1009 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.