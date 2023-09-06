الوان هوية اليوم الوطني ٩٣ تحت شعار “نحلم ونحقق”

أطلقت الهيئة العامة للترفيه الهوية الجديدة لليوم الوطني في الـ 3 من أغسطس 2023 تحت شعار “نحلم ونحقق”، ليصبح رمزًا للإحتفال بأحد أهم المناسبات التاريخية في المملكة العربية السعودية والتي يتم الاحتفال بها من خلال إقامة الحفلات وتقديم العروض الجوية بالطائرات والألعاب النارية وتقديم أقوى العروض والخصومات وغيرها من مظاهر الاحتفال المختلفة.

شعار الهوية الوطنية 93

إن اليوم الوطني يعتبر أحد أهم المناسبات التاريخية بالسعودية وتم إطلاقها تحت شعار فني يتمثل في رسام حالم يكتب الحروف بسلاسة وأناقة، مع توضيح حدود المملكة العربية السعودية وهي راسخة مثل الجبال، حيث أن التخطيط للمستقبل يبدأ بحلم يتم تحقيقه ليصبح واقع، وذلك باستخدام اللون الأخضر الزاهي والذي يظهر من خلاله جمال الطبيعة، وتتمثل تفاصيل اليوم الوطني في الآتي:

إن هذا الشعار يدل على إصرار السعوديين وقدرتهم على تحقيق أهدافهم.

يعبر عن الطموح في تحقيق المستقبل.

اللون الأخضر والرموز المستخدمة به تدل على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.

يدل على التضامن ما بين المواطنين والمقيمين بالسعودية وعلى شعورهم بالإنتماء والفخر تجاه الوطن.

تعرف على كل ما يتعلق بهوية اليوم الوطني 93 و مشاريع #رؤية_السعودية_2030 المستخدمة في الهوية 🇸🇦✨https://t.co/6aYHFe6lVN

#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/cNCODQVvuE — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 19, 2023

صور الاحتفال باليوم الوطني

يحرص المواطنين والمقيمين بالسعودية الإحتفال باليوم الوطني بمختلف مظاهر الاحتفال والتي تتمثل في الآتي: