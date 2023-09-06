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الوان هوية اليوم الوطني ٩٣ تحت شعار “نحلم ونحقق”

هبة محمد ياسين

أطلقت الهيئة العامة للترفيه الهوية الجديدة لليوم الوطني في الـ 3 من أغسطس 2023 تحت شعار “نحلم ونحقق”، ليصبح رمزًا للإحتفال بأحد أهم المناسبات التاريخية في المملكة العربية السعودية والتي يتم الاحتفال بها من خلال إقامة الحفلات وتقديم العروض الجوية بالطائرات والألعاب النارية وتقديم أقوى العروض والخصومات وغيرها من مظاهر الاحتفال المختلفة.

الوان هوية اليوم الوطني

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شعار الهوية الوطنية 93

إن اليوم الوطني يعتبر أحد أهم المناسبات التاريخية بالسعودية وتم إطلاقها تحت شعار فني يتمثل في رسام حالم يكتب الحروف بسلاسة وأناقة، مع توضيح حدود المملكة العربية السعودية وهي راسخة مثل الجبال، حيث أن التخطيط للمستقبل يبدأ بحلم يتم تحقيقه ليصبح واقع، وذلك باستخدام اللون الأخضر الزاهي والذي يظهر من خلاله جمال الطبيعة، وتتمثل تفاصيل اليوم الوطني في الآتي:

الوان هوية اليوم الوطني
الوان هوية اليوم الوطني
  • إن هذا الشعار يدل على إصرار السعوديين وقدرتهم على تحقيق أهدافهم.
  • يعبر عن الطموح في تحقيق المستقبل.
  • اللون الأخضر والرموز المستخدمة به تدل على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
  • يدل على التضامن ما بين المواطنين والمقيمين بالسعودية وعلى شعورهم بالإنتماء والفخر تجاه الوطن.

صور الاحتفال باليوم الوطني

الوان هوية اليوم الوطني
الوان هوية اليوم الوطني

يحرص المواطنين والمقيمين بالسعودية الإحتفال باليوم الوطني بمختلف مظاهر الاحتفال والتي تتمثل في الآتي:

  • يقوم المواطنين بإرتداء الملابس التي تحمل هوية وشعار اليوم الوطني.
  • تزيين المنازل والشوارع بالعلم السعودي وهوية اليوم الوطني وصور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن عبد سلمان.
  • يحصل الموظفين في مختلف القطاعات والطلاب في المدارس على إجازة رسمية.
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هبة محمد ياسين

درست بكلية التجارة، أهتم بمجال الكتابة، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية على مدار 8 سنوات، في أوقات فراغي أفضل القراءة والرسم.

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